Dersimiz teknoloji

EĞİTİMDE teknoloji kullanımı her yıl artıyor. Akıllı tahtalar, tabletler derken öğrenciler artık daha fazla dijital ortamlarda öğrenmeye, ders çalışmaya başladı. Eskiden kalın kitaplarla işlenen dersler, artık tamamen sanal ortamlarda yer alıyor. Hatta sanal gerçeklik (augmented reality-AR) teknolojileri bile eğitimde aktif olarak kullanılıyor. Eğitimin yanı sıra öğrencilerin güvenliği de teknoloji şirketlerinin odaklandığı alanların başında geliyor. Okul servisi araçlarının takibinden, çocukların takibine kadar birçok farklı teknoloji öğrencilerin güvenliğini arttırıyor. Hatta öğrencilere verilen harçlıklar bile artık geliştirilen yeni nesil ön ödeme kartlarla yapılıyor. Kısacası eğitimde daha teknolojik bir yıla başlanıyor. Biz de bu hafta eğitimde teknoloji kullanımını masaya yatırdık.

AKILLI TELEFON YOKSA TAKİP CİHAZI VAR

OKULA yeni başlayan çocuklara akıllı telefon vermek istemiyorsanız, çocuklar için geliştirilen akıllı saat modelleri yardımınıza koşacak. Alcatel’in geliştirdiği ‘Move Time’ın üzerinde SIM kart yuvası bulunuyor. Bu sayede anlık olarak konumu takip edilebiliyor. Ayrıca telefon görüşme ve mesaj özelliği de bu akıllı saatin özellikleri arasında yer alıyor. 449 TL

DAHA PROFESYONEL MODELLER

TABLETLER artık eğitimdeki yerini hızla arttırıyor. Çocuğunuza bir tabletten daha fazlasını vermek istiyorsanız profesyonel modeller çok daha iyi olacaktır. Kalem ve klavye gibi özelliklerle sıradan bir tablete göre daha fazla özellik sunan profesyonel modeller, farklı uygulama destekleriyle öğrencilerin yaratıcılıklarını destekliyor. Şu anda öne çıkan modellerin başında Apple’ın geliştirdiği iPad Pro 10.5 geliyor. iPad Pro 10.5: 3 bin TL

SANAL GERÇEKLİK

SANAL gerçeklik gözlükleri ve platformları daha çok eğlence amaçlı kullanılsa da işin eğitim tarafı da var. Sanal gerçeklik gözlüklerine uygun olarak geliştirilmiş uygulamalarla, öğrenciler etkileşimi daha yüksek olan kaynaklardan ders çalışabiliyor. Örneğin; bir insan vücudunun yapısını 3 boyutlu inceleyebilir. Dikkat çeken gerçeklik gözlüklerinin başında Samsung’un Gear VR (2017) geliyor. 450 TL

OKULA NE ZAMAN ULAŞTIĞINI GÖRÜN

OKUL döneminin en önemli konularının başında servis araçları geliyor. Özellikle velilerin güvenlik konusunda sık sık tereddüt yaşadığı okul servisleri artık teknolojiyle daha çok akıllandı. Takip sistemleriyle donatılan yeni servis araçları, velilere ev ile okul arasındaki her noktayı anlık olarak bildiriyor. Öğrenciler eve yaklaştıklarında ise velilere akıllı telefon uygulamaları üzeriden bildirim gönderiliyor. Hatta servise binip indiği bile servis takip cihazlarının özellikleri arasında yer alıyor. Okul için anlaştığınız servisin takip cihazı sistemine sahip olup olmadığını mutlaka sorun.

HARÇLIKLAR YENİ NESİL KARTTA

FİZİKSEL para kullanımı her geçen gün azalırken öğrenciler de bundan yararlanıyor. Ön ödemeli kartlar, öğrencilerin banka hesabı açmadan bir karta sahip olmasını sağlıyor. Öğrenciler okullarındaki kantinlerden nakit para olmadan istediklerini satın alabiliyor. Veliler ise harçlığı biten öğrencilere bankalar üzerinden hesaplarına para transfer yapabiliyor ve harcamalarını anlık olarak takip edersiniz. Şu anda Türkiye’de ininal, Manibux ve Papara, bu hizmeti veren şirketler arasında yer alıyor.

OYUN DÜNYASI

SON MUHAFIZDA YENİ BÖLÜM

ADINI efsane oyunlar arasına yazdırmayı başaran Destiny serisinin yeni bölümü satışa çıktı. İnsanlığın soyu tükenmek üzereyken istilacılara karşı koyma ve dünyamızı geri kazanma görevi size düşüyor. Oyun PlayStation 4’lerde yer alıyor. 300 TL

HAFTANIN TRENDİ

OYNATIRKEN KOD YAZDIRIYOR

STAR Wars’un en sevilen karakterlerinden biri R2-D2 Droid, robot olarak raflardaki yerini aldı. iPhone, iPad veya Apple Watch üzerinden kontrol edilen robot, aynı zamanda kod yazmayı da öğretiyor. Şarj ömrü ise 1 saate kadar çıkıyor. 899 TL

UYGULAMA

YEMEĞE ATTIRILMIŞ GERÇEKLİK

ALPER Güler ve Caner Soyer tarafından kurulan Kabaq, yiyeceğiniz yemekleri tabakta gösteriyor ve yiyecek seçme işlemlerini kolaylaştırıyor. Uygulama, hem Android hem de iOS işletim sistemli akıllı telefonlara indirilebiliyor. Ücretsiz

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA

DERS ÇALIŞMAYA UYGUN TABLETLER

OKULLARIN açılmasıyla gündeme gelen bir diğer teknoloji ürünü de tabletler. Şu anda birçok okulda kullanılmaya başlanan tabletler eğitimde önemli bir yere sahip. Bu hafta dersler için uygun olabilecek tabletleri karşılaştırdık.