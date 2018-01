Dersimiz mutluluk

‘Melankoli’nle barış, sev, kutla, hatta paylaş!

Hayatın tabiatını, zorluğunu, acıyı, hayal kırıklığını hissetmemizle basan o ‘melankoli’ halini biraz olsun kurcalamanın ve o duyguyla barışmanın bize faydası çok. Gündelik hayatın trajik yapısına yönelik haklı bir farkındalıktan ortaya çıkar. Üzüntünün en asil halidir aslında. Acıyı akıl ve güzellikle bağlar. Bir kültür ne kadar melankolikse onun bireysel üyelerinin kendi yenilgilerinden, kaybolan illüzyonlarından ve pişmanlıklarından cezalandırılmaya o kadar az ihtiyaçları vardır.

‘Yeterince iyi’ olmanın verdiği konfor

İngiliz çocuk doktoru ve psikanalist Donald Winnicott’ın 1950’lerde, kusursuz çocuk yetiştirme saplantısıyla tehlikeli bir idealizm oluşturan ebeveyn yaklaşımına alternatif olarak ortaya attığı ‘yeteri kadar iyi ebeveyn’ kavramı, günümüzde yeniden önem kazandı. Üstelik, kullanım alanı ebeveynlikle sınırlı değil, hayatın her alanına yayılmış durumda. Winnicott, ‘yeteri kadar iyi’ kavramını “İkinci en iyi ihtimali kabul edin ve bununla mutlu olun” gibi bir yaklaşımla değil, bizi ‘kusursuzluk’ ve ‘mükemmeliyetçilik’ baskılarından kurtarmak için kullanıyor. Her başarısızlığımızda kendimizden nefret etmemeyi öğrendiğimizde, ‘daha iyi versiyon’unumuza bir adım daha yaklaşmış oluyoruz aslında. Aşırı doz Instagram kullanımına, ilaç niyetine.

Akıl oyunlarıyla oyalanma

Zihin bu. Fıtratında var: İlla hayatımızda yolunda gitmeyen şeyleri dikkatlice not alacak, eksik olan her şeyi takıntı haline getirecek. Bizi nasıl da sinsice karanlığa, karamsarlığa yönlendirdiğini ancak çok dikkatlice incelediğimizde fark edebiliriz. Onu engellemenin en basit yolu, ‘küçük şeyler’i fark etmemiz ve onlara zaman ayırmamız: Bakın, ev şu anda aslında ne kadar da güzel görünüyor. Her şeyiyle düşünürsek, sağlığımız gayet yerinde. Öğle güneşi ne kadar güven verici. Son zamanlarda hava ne kadar da ılık. Dün, bütün bir akşam mutluyduk.

Anahtar sözcük: Minnet duyma

Minnettarlık yaş ilerledikçe artan bir ruh halidir. Çiçekten, evde geçen sessiz bir akşamdan, bir fincan çaydan ya da ormanda bir yürüyüşten tat almak yirmi iki yaşın altında oldukça enderdir. Endişelenecek daha büyük, görkemli pek çok şey vardır: Romantik aşk, kariyer hedefleri ve politik değişimler... Oysa minnet duymanın yaşı, yeri ve sebebi olmamalı.