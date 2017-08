'Dersim yanıyor' fotoğrafı için açıklama... Gerçek ortaya çıktı

Askeri operasyon ve çatışmalar sonrası Tunceli il merkezi Kutuderesi bölgesi içindeki Gökçek Köyü yakınları, merkez Suvat köyü yakınları, merkez ile Ovacık İlçesi arasında yer alan Ahpanos Vadisi iç kesimleri, merkez Geyiksuyu, Sin Köyü yakınları, Bali Deresi bölgesi ile Hozat Aliboğazı bölgesinde bir süre önce başlayan orman yangınları kontrol altına alınarak büyük ölçüde söndürüldü. Diğer bölgelerde ise Tunceli Orman İşletmesi'ne bağlı ekiplerin müdahalesinin devam ettiği belirtildi.

KOMÜNİST PARTİLİ BAŞKAN: VATANDAŞLAR DA MÜDAHALE EDİYOR

Ovacık İlçesi Yaylagünü Köyü yakınlarında bugün sabah saatlerinde yaşanan kısa süreli çatışma sonrası başlayan orman yangınının büyüyerek geniş bir alana yayıldığı öğrenilirken, yangını söndürmek için bölgeye Ovacık'tan çok sayıda vatandaşın gitmek için çaba gösterdiği belirtildi. Ovacık İlçesi'nin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık'ta 2 gün önce Kuşluca Köyü'nde çıkan yangının vatandaşlar ve köylülerin yardımı ile kontrol altına alındığını, bugün sabah saatlerinde Yaylagünü Köyü yakınlarında çıkan yangını söndürmek için giden vatandaşlarla birlikte müdahale etmeye çalıştıklarını aktardı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği de, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada, 'Dersim Yanıyor' başlığıyla paylaşılan fotoğraf ve görüntülerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: "Asılsız haberler ve ilimize ait olmayan yangın fotoğraflarının kullanıldığı görülmüştür. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda ilimiz Hozat-Aliboğazı, merkez-Kutuderesi ile Munzur Vadisi-Bali Deresi mevkilerinde son bir hafta içerisinde güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında şiddetli çatışmalar yaşanmış, çatışmalar sonucu meydana gelen orman yangınları, örtü yangını şeklinde olup, orman alt tabakasında bulunan kurumuş otların yanması sonucu meydana gelmiştir. İlimiz Hozat-Aliboğazı mevkiinde meydana gelen orman yangını Orman İşletme Müdürlüğümüz yangın ekipleri tarafından söndürülmüştür. Merkez- Kutuderesi ile Munzur Vadisi- Bali Deresi Mevkilerinde meydana gelen örtü yangınlarına ise devam eden operasyonlar nedeniyle müdahale edilememiş olup, operasyonlar sonucunda gerekli müdahale yapılacaktır" denildi.

Tunceli Barosu da orman yangınlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yangına neden olanların ortaya çıkarılması ve cezalandırılması için Cumhuriyet Başsavcılığa suç duyurusunda bulundukları belirtildi.

CHP'li EROL: ÜLKEMİZİN MİLLİ SERVETİ

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol da twiterdaki hesabından yaptığı paylaşımda, yangına müdahale etmemenin hiç bir gerekçesinin olamayacağını belirterek şöyle dedi:

"Yangına müdahale edilmemesinin hiçbir gerekçesi olamaz. Yanan bu ormanlar tüm yurttaşların ve ülkemizin milli servetidir. Bir daha bu yangınların çıkmaması, doğanın yok olmaması için yarın Tunceli'de olacağız. Tunceli'de, Dersim'de her can, her canlı, doğanın her bir parçası bizim için kutsaldır. Bu yangınların çıkış nedenlerini de hiçbir gerekçe ile kabul etmemiz sözkonusu olamaz. Bakanlık ve yetkililerle günlerdir müdahale için görüşüyorum. Derhal çevre illerden destek alınarak yangına müdahale edilmelidir. Yangına müdahale edilmemesinin hiçbir gerekçesi olamaz, yanan bu ormanlar tüm yurttaşların ve ülkemizin milli servetidir" dedi.