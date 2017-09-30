Ders saatlerinde 17 bin 798 öğrenci parklarda bulundu

Okul çevreleri, park ve bahçelerde 21-29 Eylül 2017 tarihleri arasında, Mobil Park ekiplerinin de katıldığı uygulamalara, 7 bin 171 ekip, 19 bin 170 polis katılırken, 18 bin 805 park kontrol edildi.

Uygulamalarda, ders saatleri içerisinde park ve okul çevrelerinde bulunan 17 bin 798 öğrenci okullarına teslim edildi. 123 bin 883 kişi GBT kontrolünden geçirildi. Arandığı tespit edilen 224 kişi yakalandı. 181 kişi gözaltına alınırken, 715 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. Yapılan idari işlemlerde 113 bin 559 TL para cezası uygulandı.

Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 27 mermi, 13 kesici delici alet, 2 kurusıkı tabanca, 1,1 gr eroin, 24,91 gr esrar, 105,58 gr bonzai ve 83 adet captagon ele geçirildi. Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim öğretimlerini yapmaları için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.