Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Ders saatlerinde 17 bin 798 öğrenci parklarda bulundu

    Ders saatlerinde 17 bin 798 öğrenci parklarda bulundu

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    30.09.2017 - 01:25 | Son Güncelleme:

    Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminin başlaması nedeniyle Türkiye genelinde yapılan uygulamaların sonuçları belli oldu. 

    Ders saatlerinde 17 bin 798 öğrenci parklarda bulunduOkul çevreleri, park ve bahçelerde 21-29 Eylül 2017 tarihleri arasında, Mobil Park ekiplerinin de katıldığı uygulamalara, 7 bin 171 ekip, 19 bin 170 polis katılırken, 18 bin 805 park kontrol edildi. 

    Uygulamalarda, ders saatleri içerisinde park ve okul çevrelerinde bulunan 17 bin 798 öğrenci okullarına teslim edildi. 123 bin 883 kişi GBT kontrolünden geçirildi. Arandığı tespit edilen 224 kişi yakalandı. 181 kişi gözaltına alınırken, 715 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. Yapılan idari işlemlerde 113 bin 559 TL para cezası uygulandı. 

    Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 27 mermi, 13 kesici delici alet, 2 kurusıkı tabanca, 1,1 gr eroin, 24,91 gr esrar, 105,58 gr bonzai ve 83 adet captagon ele geçirildi. Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim öğretimlerini yapmaları için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. 

    Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü , Mobil Park , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri