Ders kitaplarına yeni ihale usulü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, kamuoyunda 'torba tasarı' olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarı'nın görüşmeleri sürüyor. Tasarıya ihdas edilen maddeyle Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabıyla ilgili öğretmenlere ücretsiz dağıtılacak kılavuz kitaplarına ilişkin 31 Aralık 2019'a kadar yapılacak mal ve hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu'nun diğer hükümlerine tabi olmaksızın, belli istekliler arasında ihale usulü uyarınca yapılabilecek.

Komisyonda hükümeti temsilen yer alan Bakan Yılmaz, maddeye ilişkin bilgi verirken, mevcut sistemde kitaplarla ilgili ihalelerin açık ihale usulüyle yapıldığını ve zaman aldığını belirtti. Yılmaz, "İhaleler açık ihale usulüyle yapıldığında kitap yazma ve basım konusunda yetkinlik açısından şekil ve şartları taşısa da içerik problemi olan firmalar ihaleye katılmakta bu durum da sistemi kilitlemekte, ders kitaplarının basım ve dağıtım sürecini olumsuz etkilemekte, bu da eğitimi etkilemekte. Gecikmeye neden olmaktadır" dedi

“YETERLİLİK KRİTERLERİYLE İLGİLİ HÜKÜMLER EKLEYECEĞİZ”

Getirilen düzenlemeyle ihale usulündeki değişimin herhangi bir keyfiliğe yol açmayacağının altını çizen Yılmaz, Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu’ndan görüş alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlemenin esaslarının belirleneceğini aktardı. Yılmaz, "Kitap yazım ve basımlarının uzmanlık gerektirmesi nedeniyle ihale şartnamelerine yeterlilik kriterlerine ilişkin hükümler ekleyeceğiz. Yeni ihale usulünde şartnamelere daha fazla profesyonellik gerektiren kriterler ekleyeceğiz. İçerik olarak daha zengin kitapları tercih edebileceğiz" diye konuştu.

“SÖYLEYİN DÜZELTELİM DEMİŞTİK”

Kitapların içerikleriyle ilgili de konuşan Yılmaz, Türkiye'nin farklı değerleri öncelikleyen 80 milyonluk bir ülke olduğunun altını çizerek, okul kitapları hazırlanırken de bu çeşitliliğin göz önünde bulundurulduğunu anlattı. Yılmaz, "Kitaplarda, eğer bırakın nefret söylemini, birini incitecek, dışlayacak, ikinci sınıfa koyacak bir söylem varsa bu bizim hatamızdır, söyleyin düzeltelim demiştik. Yine diyoruz, düzeltmeye hazırız" dedi.