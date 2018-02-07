Ders kitaplarına ‘kör hakem’: 1522 kitapta 32 bin 900 hata

Kitaplar, 11 bin kişilik panelist havuzunun bulunduğu ‘kör hakemlik’ sistemiyle incelenecek. Talim Terbiye Kurulu onayından geçen kitaplar okullarda 5 yıl boyunca okutulacak. Mevcut 1522 ders kitabında 32 bin 900 hata tespit edilirken 57 kitap da FETÖ’den (yayınevi, yazar ve subliminal içerik nedeniyle) iptal edildi. Kitap inceleme sürecine ilişkin bilgi veren Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Alpaslan Durmuş, şunları söyledi:

HER KİTABA ALTI HAKEM

“Her kitap incelemesi için altı hakem atanacak. Bunlar kör hakemlik sistemiyle kitabı hazırlayanların, yayınevlerinin ve panelistlerin kimlikleri gizli olarak atanıyor. Bu altı kişi bağımsız olarak 20 iş günü içinde kitaba ilişkin kişisel rapor hazırlıyor. Daha sonra 6 kişi ilk kez aynı masada toplanarak ortak rapor hazırlıyor. Kör hakemlik sistemi havuzumuzda 11 bin uzman hakemimiz var.

Kitaplar, Anayasa ve mevzuata uygunluk, Türkçe yeterliliği, grafik ve tasarım yeterliliği alan ve müfredat uygunluk olarak puanlandırılacak. Bu dört alanda her bir hakem gizli oy açık tasnif mantığıyla puan verecek. Kitabın onay için toplamda en az 8 puan alması gerekiyor. Onaylanan kitaptaki tespit edilen hatalar yayınevi tarafından düzeltildikten sonra son onay verilip baskıya geçiliyor. Yeni müfredat çerçevesinde 145 ders için kitap hazırlanması gerekiyor.

Geçmişte onay alan mevcut ders kitaplarını da 15 Temmuz sonrası incelemeye aldık. Bu kitaplara ilişkin kamuoyu toplamda 16 adet hata buldu. Biz ise 1522 adet onaylı kitap taramasında 32 bin 900 hata tespit ettik. Bunların kimisi tashih, kimisi anlatım bozukluğu, kimisi bilimsel bilgi yanlışı kimisi de FETÖ ile ilgili. FETÖ’cü yayınevi, yazar ve subliminal içerikler nedeniyle 57 kitabı tamamen iptal ettik. Diğer hatalar ise düzeltildi. 32 bin 900 hatayı tespit sürecinde gözümüzden kaçan 16 hata ise kamuoyu tarafından bulundu.”