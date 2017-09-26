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    Ders kitapları konusunda giderek fazla şikâyet geliyor

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    26.09.2017 - 21:47 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 21:48

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki ‘2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’ndeki konuşmasında, eğitim-öğretim meselesinin şu anda ülkenin en ciddi sıkıntısı olduğunu belirtti. Erdoğan, törende şunları söyledi:

    NESİLLERİN İNŞA EDİLDİĞİ YERLER

    “Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye’de her alanda çok büyük reformlara imza attık. İki alanda arzu ettiğimiz gelişmeyi sağlayamadık. Bunlar eğitim-öğretim ve kültürdür. Eğitim-öğretim nesillerin mimarlarıdır. Eğitim-öğretim kurumları da nesillerin tasarlandığı ve inşa edildiği yerlerdir. Böylesine önemli bir konuda en küçük bir ihmale, aksaklığa, yanlışlığa tahammülümüz olamaz. Son günlerde ders kitaplarının içerikleri konusunda giderek daha fazla şikâyet gelmeye başladı. Demek ki burada bir sıkıntı var. Eğitim öğretimde istediğimiz neticeyi alamadıkça, tabii olarak yeni arayışlar içerisine giriyoruz. Bu da ayrı bir eleştiri konusu oluyor.

    SİSTEMİ DEFALARCA DEĞİŞTİRDİĞİMİZ HALDE

    Sınav sistemlerini defalarca değiştirdiğimiz halde hâlâ öğretmenlerimizi de öğrencilerimizi de velilerimizi de memnun edecek bir sonuca ulaşamadık. Biz, bütün bu olaylara ‘iki kere iki, dört’ demek suretiyle bir matematik olarak bakamayız, sosyolojik bir olaydır. Bir toplumun inşası burada söz konusu. Yaptığımız son düzenlemeye rağmen müfredat ve ders kitapları hususunda da istediğimiz neticeyi elde edemediğimiz anlaşılıyor. Ne yapıp edip eğitim-öğretim meselesini çözmek mecburiyetindeyiz.

    Aksi takdirde 2053 ve 2071 vizyonlarımızın içi boş kalır.

    İDEALİST ÖĞRETMEN SIKINTIMIZ VAR

    Üzerinde önemle durmamız gereken konulardan biri de öğretmenlerin niteliği meselesidir. Özellikle öğretmen kalitemizin yükseltilmesine yönelik çalışmalara ihtiyacımız olduğu açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde bu hususun masaya yatırılması ve etkin eylem planı ortaya konulması şarttır. İdealist öğretmen noktasında sıkıntımızın olduğunu söyleyebilirim.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , erdoğan , ders kitabı
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