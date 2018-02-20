Ders kitapları artık çevirimiçi

ÖĞRETMEN, MODERATÖR ROLÜNDE OLMALI

Eğitimcinin moderatör rolünde olması gerektiğini belirten MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Dünyada bugün konuşulan en önemli dönüşümlerden biri, online kaynakların da gelişmesine paralel olarak yüz yıllardır süre gelen eğitim-öğretim yöntemlerinin Y ve Z kuşakları için yaşaması gereken değişimdir. Öğrencinin sınıfta pasif olduğu, öğretmenin ise aktif olduğu sistem artık işlemez hale gelmiştir. En önemli şey bilginin kullanımıdır. Bilgi artık her yerdedir. Bilginin aktarımı bugün sadece eğiticiler aracılığıyla yapılmıyor. Eğitimci artık bilge kişi değil moderatör rolünde olmalı” dedi.

Öğrenme yöntemlerindeki değişimin son yıllarda yayınevlerinin ders kaynaklarını da etkilediğini söyleyen Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

“Öğrenciyi; gerek öğrenmede gerekse de öğrenmesini değerlendirmede aktif hale getirecek nitelikte etkileşimli kaynaklar üretilmeye başlandı. Bugün dünyanın önde gelen iki yayınevi olan McGraw-Hill Education ve Pearson ile Üniversitemizin imzaladığı protokol aracılığıyla her iki yayınevinin Adaptive Learning kaynaklarının MEF Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerine açılması ile öncü bir işbirliğine imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu işbirliğinden elde edilecek sonuçlar hem ülkemiz yükseköğretimine katkı sağlamak için kullanılacak hem de daha önce de birçok kez yaptığımız gibi sonuçlarını dünya yükseköğretim kongrelerine taşıyacağız.”

HERKESİN FARKLI ÖĞRENME YETENEĞİ VAR

Pearson Yüksek Öğrenim Satış Müdürü Sinan Kezer, “21’inci yüzyıl öğrencisinin, kendilerine uzun dönemde kalıcı bilgi ve yetkinlik sağlayacak ortamları eski yapı sınıf kurgularında bulmasını beklemek çok gerçekçi değil. Derse hazırlıklı gelmek ve tekrarlamak, artık faydası kanıtlanmış öğrenme yolları. Ancak her öğrencinin de farklı öğrenim kabiliyetleri olduğunu unutmamak lazım. Adaptif e-öğrenme de bu noktada devreye giriyor. Pearson olarak sadece öğrencilere değil, kurumun diğer paydaşlarına da bu eğitim modeli içinde gerekli destekleri vererek, daha yetkin ve kalıcı bir öğrenme sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.