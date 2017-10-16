Ders dışı etkinlikler kişiliği belirliyor

Yaz tatilinin ardından okullarda yeni eğitim yılına başlandı. Öğrenciler okul dersleriyle ileride tercih edecekleri mesleklerle ilgili de bilgiler kazanıyor. Ders dışı etkinliklerin okulun ve eğitimin amacına uygun olarak okulda ya da okul dışında yapılan eğitim öğretim etkinliklerinin tümü olduğunu söyleyen Yön Koleji Rehberlik Danışmanı Özde Gül Şen, çalışmaların okulun kontrolünde olması gerektiğini belirtti. Şen, öğretmenlerle iç içe yürütülen bu etkinliklerin, çocukların bilişsel ve davranışsal olarak eğitimine ve ileriki hayatına katkı sağlayacağını bildirdi. Şen, “Farklı çalışmalar içerisinde olmak, farklı uyarıcılarla sürekli iç içe bulunmak beyin gelişimi için çocuğa katkı sağlar ve psikolojik olarak katarsis etkisi yaratır. Ders dışı etkinliklere derslere verdiğimiz önem kadar önem vermeliyiz. İş, çalışma, yaparak ve yaşayarak öğrenme ders dışı etkinliklerin özünü oluşturur. Ayrıca ders dışı etkinliklerin tümü eğitimin istediği yönde doğal bir çalışma fırsatı verir. Bu da ayrıca eğitsel bir değer taşır” diye konuştu.

Keşfetme merakı

Okul dersleri dışında öğrenciler için farklı bir öğretinin içerisinde olmanın onlara farklı eğlence dünyası yaratacağını aktaran Şen, “Bu noktalara ulaşmak ve öğrencilerin, özellikle mesleki kişiliklerinin gelişmesine yardım edecek bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak, ders dışı etkinliklerle gerçekleşir. Gelişim çağında kazanılan ilk yaşantılar, çocuğa ya da gence, yönlendirici nitelikte olumlu etki yapar. Böylece ders dışı etkinlikler, eğitimin önemli bir kısmını karşılar nitelikte olur. Gelişim çağındaki çocuk keşfetme merakıyla işlerini sürdürür. Bizim onlardan isteyeceğimiz başarı, onlar için sıkıcı ve saçma olabilir. Sonunu tahmin edemedikleri bir uğraş içerisindeki çocuklar yaptıkları işten asla zevk almazlar. Bu süreci eğlenceli bir hale getirmek için onlara bir yandan eğlenerek bir yandan da yapmaları gereken sorumlulukları öğreterek başarılı bir şekilde ilerleriz. Okulun başlama dönemi bir yana dursun, dönem içerisinde de çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, özgür hissedecekleri yerde istedikleri aktiviteyi yapabilmeleri onlar için yararlı olacaktır” dedi.

Mutluluk ve istek yaratır

Çocukların öğretmenleriyle birlikte katılacakları müze, anıtlar ya da tarihi yerler gibi yapacakları gezilerin onlarda farklı bir vizyon oluşturacağına değinen Şen, okul dergisi veya gazetesi hazırlamak gibi etkinliklerin çocuklarda mutluluk ve istek yaratacağını belirtti.