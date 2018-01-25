Ders çalışan öğrencilere döner ve ayran

Üniversitedeki uygulama kapsamında Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, aşçı önlüğü giyerek öğrencilere döner ve ayran ikram etti.

Rektör Orbay, bütünleme döneminde bir nebze olsun öğrencileri rahatlatmak ve onlara destek vermek amacıyla döner ve ayran ikramı başlatıldığını söyledi.

Orbay, bütünleme sınavları süresince uygulamanın devam edeceğini belirterek, "Birinci dönem final döneminde arkadaşlarımıza ücretsiz olarak kahvaltı, börek, çörek ikramında bulunmuştuk. Bu tür ikramların bütünlemede de devam edeceğini söylemiştik. Finalde başarılı olan öğrencilerimizi, ailelerinin güzel yemekleriyle buluşturduk. Bütünlemeye kalan arkadaşlarımıza da üniversitemizin yemekhanesinde döner ikramında bulunduk" dedi.

Öğrencilerin, eğitim ve öğretim alanlarında olduğu kadar sosyal ve kültürel faaliyetlerinden de sorumlu olduklarını söyleyen Orbay, öğrencilere bütünleme sınavlarında başarı diledi. Orbay, "Ben hiç bütünlemeye kalmadım. Devletimizin gücü ekonomik anlamda geliştikçe bu tür imkânlar da gelişiyor. Benim dönemimde böyle şeyler yoktu. Bugün var, yarın daha güzel şeyler olacak" diye konuştu.

Öğrencilerden Gamzegül Özsu, "Sınav haftalarında genellikle ders çalışarak sabahlıyoruz. Böyle bir ikramın yapılması bizim için çok güzel oldu. Rektörümüzün bizi düşünmesi, bize değer vermesi çok güzel. Rektörümüze teşekkür ediyorum" dedi.