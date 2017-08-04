Derneğe baskın... 'Arkadaşlarımızı görmeye geldik' savunması

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ile Narkotik ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi Ferhuniye Mahallesi’nde bulunan Ferhuniye Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği adı altındaki pavyona baskın düzenlendi. Baskındadedektör köpek ’Oscar’ da kullanıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde izine rastlanmadı.







İşyeri çalışanları ve müşterilerin GBT sorgusu yapıldı. Pavyonda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen Ukraynalı Ksenlıa F. (26), Olha S. (28), İnna B. (35), Rus Darıa P. (26) ile Kübalı Daidelin S.(19) gözaltına alındı. Kadınların, pavyonamüşteri olarak arkadaşlarını görmeye geldiklerini söyledikleri öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.







