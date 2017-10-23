Dermatologların yüzlerine asla sürmeyecekleri 5 şey

Health dergisi 5 dermatoloji uzmanına, ciltlerine asla sürmeyecekleri şeyleri sormuş. İşte uzmanların gereksiz para tuzağı ve hatta cilt düşmanı saydığı ürünler:
Evde yapılan kimyasal peeling'ler (Dr. Angela Lamb, Mount Sinai Hastanesi Dermatoloğu)
Ben asla evde yüzüme güçlü kimyasal peeling'lerden sürmem. Bazen insanlar internetten çok güçlü peeling ürünleri alıp bunları evde kullanıyor. Bunun kızarıklık ve yara izi ya da renk değişikliğiyle sonuçlanan fazla aşınma gibi çok kötü sonuçlar yarattığını gördüm. Zaman zaman alerjik reaksiyonlara da yol açıyorlar.
Lifler, keseler (Dr. Jeanine Downie, Image Dermatoloji Kliniği Direktörü)
Yüzüme hiçbir zaman lif, kese gibi şeyler sürmem. Çünkü bunlar çok aşındırıcıdır ve cilde zarar verir. Özellikle akne ve egzama gibi sorunu olan kişilerde bu süngerler taşıdıkları bakteriyle cildinizin durumunu daha da kötü yapabilir.
Kolajenli nemlendiriciler (Dr. S. Manjula Jegasothy, Miami Cilt Enstitüsü Kurucu CEO'su)
Açıkçası, kolajen molekülünün haricen kullanılmak için çok büyük olduğunu düşünüyorum. Aktif malzeme cildinize nüfuz etmiyor. Dolayısıyla sadece aşırı pahalı bir nemlendirici almış oluyorsunuz.
Aşındırıcı yüz yıkama jelleri (Dr. Brooke Jackson, Skin Wellness Dermatoloji Ortakları Kurucusu ve Tıbbi Direktörü)
Cildinizi aşındıracak yüz yıkama jellerini kullanmaya hiç gerek yoktur. Bunlar tahrişe ve hiperpigmentasyona neden olabilir. Bu ürünleri kullanan insanların çoğu akne hastalarıdır. Ancak akneyi kazıyıp atamazsınız. Cildinizi gereksiz yere tahriş etmiş olursunuz. Onun yerine ben krem kıvamlı bir temizleyiciyi ellerimle yüzüme yayıp sonra da ıslak bir havluyla temizliyorum.
Evde kullanılan mikroiğneli cihazlar (Dr. Ava Shamban, Heal Your Skin kitabının yazarı dermatolog)
Bu cihazların çok fazla enfeksiyon riski taşıdığını düşünüyorum çünkü cildinizde küçük delikler açıyorlar. Cildinizin bariyer olma özelliği zarar görüyor. Biz radyo frekanslı mikroiğne uygulaması yapıyoruz ama bu kontrollü, temiz bir ortamda oluyor. Dolayısıyla daha güvenli.
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