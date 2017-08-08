Deriner'den 4 yılda 1,4 milyar lira

Artvin Valisi Ömer Doğanay, yaptığı açıklamada, Çoruh Havzası üzerinde yapımına 1998'de başlanan Deriner Barajı'nın, 249 metre gövde yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 6'ncı en yüksek barajı olduğunu belirtti.

DSİ Genel Müdürlüğünce yaptırılan barajın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, "12.12.2012'de 112 Dev Eser Milletimizin Hizmetinde" programı kapsamında hizmete açıldığını anımsatan Vali Doğanay, Deriner Barajı ve HES'in kurulu gücünün 670 megavat olduğunu söyledi.

Doğanay, Deriner Barajı'nın yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolara mal edildiğine dikkati çekerek, "Deriner Barajı, Türkiye'de üretilen hidroelektriğin yüzde 3'ünü karşılıyor. Gövde hacmi 3 milyon 400 bin metreküp olan barajda 1 milyar 969 milyon metreküp su depolanıyor. Yıllık 2 milyar 118 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi planlanan Deriner Barajı ve HES sayesinde yaklaşık 750 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanıyor." dedi.

"EKONOMİYE CİDDİ KATKI"

Barajda Şubat 2012'den itibaren su tutulmaya, Haziran 2013'ten itibaren de elektrik üretilmeye başlandığını kaydeden Doğanay, "Deriner Barajı'nda 1 Ağustos itibarıyla 6 milyar 108 milyon kilovatsaat enerji üretilerek, ekonomiye 1 milyar 431 milyon lira katkı sağladı. Bu, ülke ekonomisine ciddi bir katkıdır. Cari açığımıza katkı sunan ciddi bir birikimdir." diye konuştu.

Doğanay, Çoruh Nehri üzerindeki Muratlı, Borçka ve Artvin barajlarından da hizmete alındıkları tarihlerden itibaren toplam 21 milyar kilovatsaat enerji üretilerek, yaklaşık 5 milyarlık kazanç elde edildiğini söyledi.

Yapımı tamamlandığında 270 metre yüksekliğiyle ülkenin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda yüzde 63 fiziki gerçekleşme sağlanmış olacak.