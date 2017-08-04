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Derince-Doha arasında direkt konteyner hattı kuruluyor

Hürriyet Haber
04 Ağustos 2017 - 16:40Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 16:41

Türkiye ile Katar arasındaki ticaretin kolaylaştırılması amacı ile yapılan işbirliği için bugün imzalar atıldı. Safiport Derince Limanı ile Doha Hamad Limanı arasında direkt deniz nakliyatı seferleri düzenlenmesine ilişkin anlaşma sağlandı.

Katar tarafından Charlotte Trading and ContractingŞirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ekselansları ŞeyhHamad bin Thamer J. M. Al Thani ile Türkiye tarafından Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Safi, Katar'ın Doha Hamad Limanı ile Türkiye'nin Safiport Derince Limanı arasında karşılıklı olarak konteyner, dökme ve genel kargo yükleri için direkt deniz nakliyatı seferleri başlatılması konusunda yaptıkları anlaşma ile ilgili imza töreni gerçekleşti.

Bu yeni hat sayesinde her hafta karşılıklı seferler ile Türkiye'den Katar'a gıda ve tüketim maddeleri ile sanayi ürünleri; Katar'dan Türkiye'ye Katar ihraç ürünleri sevkiyatı yapılması planlanıyor. Taraflar 2017 yılının Kasım Ayı'ndan başlamak üzere düzenli deniz taşımacılığı seferleri gerçekleştirmek için gerekli hazırlıklarını bu süre zarfında tamamlamak ve gerekli yapılanmaları oluşturmak konusunda yaptıkları mutabakatı bugün imzaladı.

Etiketler: ticaret , liman , işbirliği
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