Derin bir değişim için harekete geçin!





Kendinize ‘ruhsal aktivatör’ diyorsunuz. Ruhsal aktivatör kimdir, ne yapar?

- Hayatınızda yeni bir titreşim düzeyine geçmenizi sağlayan kişiye ruhsal aktivatör denir. Bu, geçmişten gelen yaraları serbest bırakmak, geleceğe odaklanmak ve derin bir değişim yaratmak anlamına gelir. Her çalışmamızdan sonra kendinizi gerçek benliğinizle daha bağlantıda, daha odaklanmış ve uyanmış bir şekilde karşılamaya hazır olmanızı isterim.

◊ Yıllarca yöneticilik yaptıktan sonra bu yola nasıl girdiniz?

- Filistin’de tüm topraklarını kaybeden ve mülteci olan bir ailede doğdum. Babam çocuklarının onun gibi acı çekmesini istemiyordu, beni Amerika’da eğitim almaya gönderdi. İşletme okudum, üst düzey yönetici ve girişimcilik alanında uzun bir kariyerim oldu. Ama savaş döneminde Ortadoğu’da büyüdüğüm için sıkıntılı bir çocukluk geçirmiştim. Bazen yoluma madde veya alkolle devam ettim. Bir gün aşırı dozdan dolayı acil servise kaldırıldım. Bir sonraki hafta, bazı mistik deneyimler yaşadım ve enerji uzmanlarına yönlendirildim. Benim için ilginçti, çünkü o dönem neredeyse Tanrı’ya bile inanmıyordum. Hayatımı dönüştürebilmek için enerji yöntemlerini araştırmaya başladım. Başarılı bir iş kariyerim olmasına rağmen, hayatımın birçok yönü sorunluydu, özellikle de özel ilişkilerim.

VARİL DOLUP TAŞINCA, BAŞKALARINA YARDIM ETMENİN ZAMANI GELDİ

◊ Sonra ne oldu?

- Aydınlanmış bir ustayla, ormanın derinlerinde yüksek bir dağın tepesinde olduğumuzu hatırlıyorum. Niçin insanlara yardım etmeyi sevdiğini konuşuyorduk. Bir gün benim de insanlarla birlikte çalışacağımı söylediğinde ona bunun imkânsız olduğunu ve bu çalışmaları sadece kendi gelişimim için yaptığımı söyledim. “Varil dolup taştığında zamanı gelmiş olacak” demesini unutamıyorum. 2013’te milyar dolarlık bir gayrimenkul şirketinin satış ekibinin başındaydım ve bu şirket korkuyla yönetiliyordu. İki tür yönetim biçimi vardır: Korkuyla ve motivasyonla. Ben motivasyonla yönetiyordum fakat yine de takımımı bu düşmanca yönetim tarzından koruyamamıştım. Üst yönetim sürekli müdahalede bulunuyordu. İstifa ettim ve Ocak 2014’te manevi çalışmalarıma başladım.

◊ O çalışmalarda ne gibi deneyimler edindiniz?

- Başlarda içime dönmeyi çok seviyordum ama bu benim için yeterli değildi. Gerçekliğimi değiştirmede, koşullarımı ve çevresindeki matriksi etkilemede yardımcı olacak araçlar istedim. Birçok ustayla çalışarak gelişmiş dönüşüm yaklaşımlarını deneyimledim. Çin’deki Palpung Manastırı’nda, Budizm’in üçüncü adamı olan 12. Kenting Tai Situpa’yla modern dünyada ruhsallığı, Shaolin Büyük Usta’yla Çin ezoterik enerji çalışması deneyimledim, Andes’te Peru’nun yerli şamanlarıyla Şamanizm ve Vorteks Enerjetiks çalışmalarını aldım ve tabii ki yıllarca insanlara iş hayatında başarı için koçluk çalışmaları yaptım. Himalayalar’da bir Budist tapınağında yalnızdım. Büyük bir Buda heykeli vardı ve heykelin üçüncü gözünden gelen ışık demeti, üçüncü gözüme yansımıştı. Bir süre hipnotik bir duruma girdim. Bu gerçekten inanılmazdı!

◊ Haftaya İstanbul’da ‘Şamanik Aktivasyon’ adlı bir çalışma yapacaksınız. O iki gün neler olacak?

- Evet, çok heyecanlıyım çünkü burası benim ikinci evim! İstanbul’daki seminerde, ilişkilere ve bolluk temalarına odaklanacağız. Daha önceki seminerlere insanlar, zorlu bir ayrılık ya da boşanma, eski ilişkiler ve oradan kalan yaraları bırakamama, ilişkilerde özgüvensizlik ve bundan dolayı yanlış partnerleri hayatına çekme gibi konularda sorunlar yaşadıkları için geldi. Seminer, bu kalıpları serbest bırakmalarına izin verdi. Program aracılığıyla insanların enerji alanlarına ve bilinçaltındaki zayıf yönlerine bağlanıp bunları düzeltebilmeyi amaçlıyorum. Temel konularımdan biri, aktivasyonlarımda bolluk ve refah blokajlarını dönüştürmek. Buradaki amaç, kişinin anne-babasından, toplumsal kültürden, bilinçsizce edindiği ve geçmişteki finansal hatalardan taşıdığı suçluluk duygularını kaldırabilmek. Tüm bu kalıpları enerji alanından ve zihinden serbest bırakmak, bireylerin daha bolluk içinde bir frekansta titreşmesini sağlayabilir, bu nedenle hayatlarına daha iyi fırsatlar çekebilirler. İnsanlar, hayatlarını yeni bir seviyeye taşıyan çok güçlü ve derin bir dönüşüm bekleyebilirler.

Yazan Rah İle Şamanik Aktivasyon Semineri 23-24 Eylül tarihlerinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında İstanbul Taksim’de gerçekleşecek. Ayrıntılı bilgi için spirituelaktivasyon@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.