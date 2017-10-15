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Deri ihracatı 1 milyar doları aştı

Hürriyet Haber
15.10.2017 - 00:36 | Son Güncelleme:

TÜRK deri sektörü, 2017 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği 1.1 milyar dolarlık ihracat ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9’luk bir artış gösterdi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, “Sektörümüz yaşadığı sıkıntıları arkada bırakarak yoluna devam ediyor. 2017 yılı sektörümüz açısından çok başarılı geçiyor. Pazarlarımızı çeşitlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Sevindirici bir durum da kilogram başına ihracatımız materyal fiyatlarının düşmesine rağmen artış gösteriyor. Bu da her geçen gün daha katma değerli ürün ihraç ettiğimiz anlamına geliyor. Bu sene Türkiye’nin genel ihracatından aldığımız pay yüzde 1 civarında. Bu payı artırabilmek için katma değeri yüksek ürün ihraç etmemiz ve kapasite kullanım oranımızı artırmamız lazım. Sektörümüzün kapasite kullanım oranları 2017 yılı itibari ile yüzde 50-60 civarında. Bu da firmalarımızın yarı kapasite ile çalıştığını gösteriyor. Devletimizin kurulu kapasite kullanımlarına yönelik getireceği bir teşvik sistemi hem istihdamımızı hem de ihracatımızı artıracaktır. Bu önerimiz yerine getirilirse sektörümüzün ihracatı da kapasite kullanım oranlarıyla doğru orantılı bir şekilde artış gösterecektir. Kapasite kullanım oranları arttığında birim başına maliyetlerimizde düşüreceğinden rekabet gücümüzde artacak. Sektörümüz mevut kapasitesiyle doğrudan 63 bin kişiyi istihdam ediyor. Dolaylı olarak yan sektörlerimizle birlikte bu rakam 200 bin civarlarına ulaşıyor” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , deri ihracatı
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