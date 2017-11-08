'Derhal tahliye edin' istemi

Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, “Mahkeme kararı usule ve yasaya aykırı. İstinaf mahkemelerinin kararları kesin niteliktedir” dedi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında aldığı 25 yıllık hapis cezasını bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını iade etmesi hukuki belirsizlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

BAM’IN SEÇENEKLERİ

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, BAM’ların bozma kararlarına yerel mahkemelerin direnme yetkilerinin bulunmadığını belirterek, BAM’ın önündeki üç yolu şöyle açıkladı:



1- BAM 2. Ceza Dairesi dosyayı iade kararını ‘yok hükmünde’ sayıp dosyayı aynı mahkemeye veya uygun göreceği diğer ilk derece mahkemesine gönderebilir.



2- Yerel mahkemenin kararını görevsizlik kararı sayarak, kendisi de görevsizlik kararı vererek dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderebilir. Ancak bu sırada sanığın tutukluluk hali devam ettiği için tutukluluk incelemesi zorlaşacaktır, çünkü dosyanın esas yerini bulması zaman alabilecektir.



3- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 35/1-3’üncü bendi kıyasen, görüşü ile birlikte dosyayı Yargıtay Birinci Başkanlığı’na gönderebilir. Ayrıca, Bölge Adliye Mahkemesi’nin Cumhuriyet Başsavcısı da 35’inci maddeden kaynaklanan itiraz yetkisini kullanabilir.



Önerim 35. maddede değişiklik yaparak yerel mahkemelere BAM kararlarına karşı direnme yetkisi verilmesidir. Bu kararlara bakmaya da her BAM’ların başkanlar kurulları yetkili kılınmalıdır.”