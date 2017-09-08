Dergilik’i tercih edenlerin sayısı 3 kat arttı

Dergilik, büyüyerek yoluna devam ediyor. Okuma alışkanlıklarına yeni bir boyut ekleyen Dergilik rafına Ağustos’ta yeni gazeteler de eklendi. Hürriyet, Milliyet ve Vatan’ın yanı sıra Türkiye, Karar ve İstanbul Ticaret Odası gazetelerinin de okunabildiği Dergilik uygulaması, yılın ilk 8 ayında 2,5 milyon kullanıcının cebine girdi. En güncel yayınları dijital platformdan takip etme oranı 8 ayda 3 kat arttı. Dijital yayınların okunma adeti ise 8 ayda 11 milyona ulaştı. Uygulama üzerinden sadece Ağustos ayında 1 milyon 700 bin dergi, 362 bin adet gazete okundu.

333 POPÜLER DERGİ VE 6 BÜYÜK GAZETE

Ağustos itibarıyla Dergilik’te yer alan dergi sayısı ise dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye, kadın ve erkek yayınlara 9 kategoride toplam 333’e ulaştı. Dergilik’te en çok okunan yayınlar mizah dergileri oldu.

TÜM OPERATÖR KULLANICILARINA AÇIK

Sadece Turkcell değil, tüm operatör kullanıcılarının yararlanabildiği Dergilik’te yer alan dergilerin tümüne ayda 14.99 TL karşılığında ulaşılabiliyor. Dergilik uygulamasını Turkcell bireysel tarife kullanıcıları tarifelerine ek ücret ödemeden üstelik yanında 5GB interneti ile birlikte yayın içeriklerini takip edebiliyor. Uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor.