MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Dergilik’i tercih edenlerin sayısı 3 kat arttı

Dergilik’i tercih edenlerin sayısı 3 kat arttı

Hürriyet Haber
08.09.2017 - 14:06 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 14:06

Dergilik, yeni gazete ve dergileri bünyesine ekleyerek yoluna devam ediyor. 333 dergi ve 6 gazeteyi tek uygulamada buluşturan Dergilik, yılın ilk 8 ayında 2,5 milyon kullanıcıya ulaştı. Ocak’tan bu yana kullanıcı sayısı 3 kat artış gösterdi.

Dergilik, büyüyerek yoluna devam ediyor. Okuma alışkanlıklarına yeni bir boyut ekleyen Dergilik rafına Ağustos’ta yeni gazeteler de eklendi. Hürriyet, Milliyet ve Vatan’ın yanı sıra Türkiye, Karar ve İstanbul Ticaret Odası gazetelerinin de okunabildiği Dergilik uygulaması, yılın ilk 8 ayında 2,5 milyon kullanıcının cebine girdi. En güncel yayınları dijital platformdan takip etme oranı 8 ayda 3 kat arttı. Dijital yayınların okunma adeti ise 8 ayda 11 milyona ulaştı. Uygulama üzerinden sadece Ağustos ayında 1 milyon 700 bin dergi, 362 bin adet gazete okundu.

333 POPÜLER DERGİ VE 6 BÜYÜK GAZETE

Ağustos itibarıyla Dergilik’te yer alan dergi sayısı ise dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye, kadın ve erkek yayınlara 9 kategoride toplam 333’e ulaştı. Dergilik’te en çok okunan yayınlar mizah dergileri oldu.

TÜM OPERATÖR KULLANICILARINA AÇIK

Sadece Turkcell değil, tüm operatör kullanıcılarının yararlanabildiği Dergilik’te yer alan dergilerin tümüne ayda 14.99 TL karşılığında ulaşılabiliyor. Dergilik uygulamasını Turkcell bireysel tarife kullanıcıları tarifelerine ek ücret ödemeden üstelik yanında 5GB interneti ile birlikte yayın içeriklerini takip edebiliyor. Uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor.

Etiketler: turkcell , turkcell dergilik , dergilik
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri