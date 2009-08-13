Yeni sezona merhaba derken temkinli olmak lazım…

Yani dereyi görmeden paçaları sıvamamak lazım…

Biliyoruz ki hazırlık devresi maçları takımların gerçek göstergeleri değildir.

Ve lig maçlarının ilk altı haftasını da geride bırakmak gerekiyor.

İlk maçlara bakıp takımların durumları ve antrenörler hakkında yorumlar yapmak hoş değil.

Daha transferler bitmedi ve kadrolar tam oturmuş değil. Biraz daha zaman lazım…

Galip gelen takımlar hemen kendilerini şampiyon olacak gibi görmemeli, mağlup takımlarda kendilerine kefen biçmemeli.

Daha çok yol alacağız. trabzonspor yola yeni çıkıyor, yani Trabzon’a geri döndü. Şampiyonluk için 1200 kilometre yolu var. Geçen yıl bu yolu yarılamışlardı. Ama birileri bu yola taş koydu. Yine birileri eğer bu yola yine taş koymazsa ve her şey olumlu giderde kurulu sistemde fazla oynamazlarsa şampiyonluk adaylarından biri olabilir. Fakat Sayın Sadri Şener’in daha ilk maç sonunda geçen yıl ki gibi beyanat vermesi hoş değil. Biraz beklemek lazım… Dereyi görmek lazım…

fenerbahçe de Guiza’nın gollerini çok seyredeceğiz ve fenerbahçe’nin maçları her zaman çok merak edeceğiz. Bu sezon, en çok konuşulacak takım olacak fenerbahçe. Fenerbahçeli taraftarların coşkularına bu sene çok tanık olacağız. Daum ile bambaşka bir çıkış yakalayacak ve Avrupa’da çok başarılı olacak. Lig maçlarında da 90 puanın üzerine çıkacak diye bekliyorum.

galatasaray’ın hiçbir zaman çözülemeyen mali krizlerini duyacağız, Arda’nın kavgalarını seyredeceğiz. Arda gibi üst düzey bir futbolcunun kaptan yapılmasının ne kadar büyük hata olduğunu göreceğiz. Yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak galatasaray, fakat ligin ikinci yarısında yine hırsına yenik düşüp biraz puan kaybedebilir. Kaptan ile takımın ağabeylerinin arası açılabilir. Falcılığı sevmem ama böyle düşünüyorum.

beşiktaş’ın şampiyonluğunun ne kadar şans olduğunu bir kez daha göreceğiz. Daha doğrusu beşiktaş’ın gerçek gücünü şimdi göreceğiz. Kadroda yer bulamayacak olan Yusuf Şimşek’in kavgalarına tanık olacağız. “Ben 10,5 numaralı oyuncunun yerini fazlasıyla doldururum” diyor ama 10,5 dakika oynar mı bilemem. beşiktaş Jimnastik Kulübünün geçen sezon Türkiye ve Avrupa’da en çok başarı kazanan ve maddi bakımdan hiç desteklenmeyen, amatör branşların yüz akı olan Büyük Erkek Hentbol takımının yine üstün başarılarına tanık olacağız.

Ve Bursaspor’un nasıl korkulu rüya olacağını göreceğiz.

Bursa da maçlar çok zor olacak. ertuğrul sağlam’ın tecrübesine tecrübe kattığını izleyeceğiz.

Tabiî ki Milli takımımızın Dünya Kupası maçlarında çeyrek finale yükselişine tanık olacağız. Diyeceksiniz ki daha elemeleri geçemedik. Ama her şeye rağmen haziran ayında tüm Türkiye televizyona kilitlenecek ve sokaklara döküleceğiz. İnşallah.