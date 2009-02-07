Sinan Özcan yazıyor

Bir oyuncuyu, daha oyunun başında, iki tartışmalı pozisyonda, daha önce hiç uyarıda bulunmadan, tuhaf bir hışımla iki sarı kartla oyundan atıyorsan, ben burada cinlik ararım...

Evet, Selçuk Dereli tatmin oldu..

Zaten “duyarlı” Galatasaray taraftarı da kendisine gereken teveccühü gösterdi!

Maç 11’e 11 oynansaydı muhtemelen Galatasaray’ın farklı galibiyeti ile bitecekti.

Zira Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra bile Kayseri’nin hücum etmeye niyeti ve hatta kabiliyeti yok gibiydi. Gol ve Saidou’nun pozisyonu dışında pozisyonları da yoktu.

Galatasaray’da önemli değişiklik Mehmet Topal’ın sol bek oynaması oldu. Eksik oynayan bir takım için, üstelik de asli mevkisinde oynamayan bir oyuncu için fena değildi denebilir. Ancak çok müsait pozisyonlarda rakibe pas verme alışkanlığına devam etti Topal.

Özellikle eksik kaldıktan sonra Ayhan çok etkili oynadı. Çok defa iki üç kişi arasından topu çıkarıp olumlu pas kullanması, zaten ligin en fazla olumlu pas atan oyuncusu olan Ayhan’ı daha da parlattı.

Hiçbir zaman maçın skoruna göre yazı yazmayacağım...

Bu maç da berabere bitmiş olabilir. Ancak Galatasaray’ın oyuna nasıl başladığını, eksik kalana kadar nasıl etkili oynadığını gördüm. Eksik kaldıktan sonra da, ligin en az gol yiyen takımına gol atamaması eleştirilecek bir mevzu sayılmaz.

Ama hakemi, hakemleri, hatta Türkiye’deki futbol yönetimini eleştirmek isterim.

Bizim futbol otoritemiz, Türkiye’de oynanan futbolun kalitesini yükseltmeyi birinci öncelikli hedef olarak belirlemiyor. Onlar için öncelikli olan şey, kitabi kuralların bire bir uygulanmasından ibaret.

Hakemlerin empati kabiliyetleri çok zayıf... Duygusal zekaları sürünüyor.. Bu da insan odaklı yönetim yerine, kural odaklı, makineleşmiş, kitabi, insan faktörünü pek hesaba katmayan bir yönetim anlayışını doğuruyor. Bu da maçları katlediyor, izlenmez hale getiriyor.

Taraflı olduğumu düşünenlere de, Galatasaray – Beşiktaş maçında Delgado’ya gösterilen saçma sapan kırmızı kart hakkında yaptığım yorumları okumalarını tavsiye ederim, acizane...

Yazık... Ligimizi en azından Orta Doğu ve Balkanlar’da ya da Orta Asya’da pazarlama imkanımız var.. Lakin kimsede böyle bir niyet yok... Ne niyeti hayal bile yok...