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    Dereceli öğrenciler ödüllendirildi

    Önder ÖNDEŞ
    04.11.2017 - 12:01 | Son Güncelleme:

    Üniversite sınavında dereceye giren 93 öğrenci, Türkiye İş Bankası’nın ‘Altın Gençler’ projesi kapsamında 5 bin TL para ve Avrupa’ya trenle seyahatle ödüllendirildi. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali başarı için zekâ değil, disiplinin daha önemli olduğunu söyledi.

    Üniversite sınavlarında derece yapan 93 başarılı öğrenci, 5 bin TL para ve Avrupa’da trenle seyahat etme olanağı sağlayan Interrail biletiyle ödüllendirdi. Türkiye’nin en iyi üniversitelerine en yüksek puanla yerleşen öğrencilerin başarılarını desteklemek ve onları motive etmek amacıyla Türkiye İş Bankası tarafındnan bu yıl 42’nci kez verilen ‘Altın Gençler’ ödül programına derece yapan gençler aile ve arkadaşlarıyla katıldı. Hürriyet’in ağustos ayında sayfalarına taşıdığı 5 puan türünde birinci olarak Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni kazanan görme engelli Fulya Akkaya’da ödüllendirilen öğrenciler arasında yer aldı.

    ÇİĞ ZEKÂNIN İÇİ DOLDURULMALI

    Dereceli öğrenciler ödüllendirildi

    Geçen yıllarda da olduğu gibi Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, kendi tecrübesinden yola çıkarak gençlerle başarı formülünü anlattı. Zekânın önemli olduğunu, fakat disiplinin daha da önemli olduğunu vurgulayan Bali, “Zekânıza çok güvenmeyin. Çünkü iş dünyasında zekâdan çok disiplin önde gelir. Çıplak, çiğ zekânın içi, aileye, topluma ve bütün insanlığa katkı sunacak şekilde doldurulmalı. Çünkü hayat zekilerden çok disiplinlileri ödüllendiriyor. Siz de zekânızın üzerine mutlaka çalışkanlığı ve disiplini de ekleyin” dedi

    DERECELİ ÖĞRENCİLER DENEYİMLERİNİ ANLATTI

    Dereceli öğrenciler ödüllendirildi

    Öykü Kurtpınar (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi): Koç Lisesi’nden mezun oldum. Şu an Bilkent’te hukuk eğitimi alıyorum. TM-3’te 29’uncu oldum ve üniversiteyi burslu kazandım. Ben bayağı çalıştım, özellikle son yıl. Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım son yıl her şeyi unutup, test çözsünler.

    Dereceli öğrenciler ödüllendirildi

    Fulya Akkaya (Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesi): Konya’dan geliyorum. Görme engelliyim. Aile ve öğretmenlerimin desteğiyle TM 1-2-3 ve TS-1-2 puan türlerinden birinci oldum. Sınava düzenli bir şekilde hazırlandım. Ailem ve öğretmenlerin gerekli kaynakların sağlanmasında bana her türlü desteği sundular. Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım düzenli çalışsınlar.

    Dereceli öğrenciler ödüllendirildi

    Tuğrulhan Göker (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi): MF-1-4’te Türkiye ikincisi oldum. Diğer alanlarda ilk 10’larım var. Ben birinci sınıfta TUBİTAK’ın fizik olimpiyatlarına hazırlandım. Bu benim matematik ve fizikte çok ilerlememi sağladı. Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım sistem değişmiş olmasına rağmen test çözmeye devam etsinler.

     

    Etiketler: sınav
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