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    Derece yapanlar Boğaziçi’nde

    Hürriyet Eğitim
    11 Ağustos 2017 - 14:32Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 14:33

    LYS 2017’de en iyi 100 öğrencinin 66’sı Boğaziçi’ni seçti. LYS'de beş puan türünde Türkiye birincisi olan görme engelli öğrenci Fulya Akkaya, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne yerleşti.

    LYS 2017 sınav sonuçlarına göre, tüm puan türlerinde ilk 100’de yer alan adaylardan 66’sı, ilk 250 sıralamasındaki öğrencilerin 149’u, ilk 500 sıralamasındakilerin de 296’sı Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etti. MF4 puan türünde ise en yüksek başarıyı elde etmiş olan ilk 100 öğrenciden 32’si, ilk 250 öğrenciden 69’u, ilk 500’den 146’sı ve ilk 1000’den 239’u seçti. Boğaziçi Üniversitesi’nin tüm bölümleri devlet üniversiteleri arasında bu sene de en yüksek taban puana sahip oldu. Üniversitenin MF4 puan türünde aldığı öğrenci sayısında geçen yıllara göre artış kaydedildiği gözlendi. Bu puan türünde ilk 100’de 2015 yılında 26 öğrenci, 2016’da 22 öğrenci Boğaziçi’ne yerleşirken bu sayı 2017’de 32 öğrenciye yükseldi.

    YÜZDE 52 İLK TERCİHİNE YERLEŞTİ
    Sonuçlar doğrultusunda, bu yıl TÜBİTAK ve okul birincisi kontenjanı dahil olmak üzere toplam 2.110 öğrenci yerleşti. Kazanan öğrencilerin yüzde 52’sinin birinci tercihine, yüzde 20’sinin ikinci tercihine, yüzde 12’sinin ise üçüncü tercihine yerleştiği görüldü.

    LYS ŞAMPİYONU DA TERCİH ETTİ
    LYS'de beş puan türünde Türkiye birincisi olan görme engelli öğrenci Fulya Akkaya, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne yerleşti. Açıklanan LYS sonuçlarına göre TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2 puan türlerinde Türkiye birincisi olan Fulya Akkaya, tek tercihi olan, hayalini kurduğu üniversitede öğrenimine devam edecek.

    Etiketler: LYS , Boğaziçi Üniversitesi , Üniversite , tercih
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