Derbinin galibi belli oldu

Geçen haftanın en parlayan adamı Holosko yoktu

Niye olmadığını hiçbirimiz anlayamadık

Maçın başlarında Beşiktaş baskılı bir oyunla başlamıştı ; ancak ilk gol 11.dakikada köşe vuruşundan Alex'in pasına cevap veren Selçuk'tan geldi

Öyle bir yükseldi ki İ.Toraman'nın yapacağı bir şey yoktu ve biz de onun sayesinde çok güzel bir gol izledik

Şerife Çaldenk yazıyor

Onun sonrasında Rüştü'nün alışık olduğumuz uzun paslarından biri yine yerini buldu ve Ekrem'in düzelttiği topu önünde bulan Nobre topu ağlara gönderdiBu golde Volkan'ın çok da hatası vardı denemez.Ama alışılmışın dışında bir şey oldu 28.dakikada; bu sefer Rüştü'nün uzun degajlarından birini Volkan yaptı ve topu önünde bulan Guiza çok ama çok uzun bir aradan sonra bir gole imza attıÖylesine beklenmedik bir şeydi ki Guiza'nın yanındaki Beşiktaşlı iki futbolcu ve de Rüştü bakakaldılar; Guiza'nın hareketlerinden de anlaşıldığı kadarıyla o da inanamamıştı bu olan şeye.:)Umuyoruz ki bu Guiza'nın zincirlerini kırdığı andır.Ancak bu golün üzerinden çok da fazla bir süre geçmemişti ki ; Roberto Carlos'un al da attı dediği bir pas vardı ki bizim okçu kardeşin bacaklarının arasından geçip gitti ............Hakem Bünyamin Gezer Uğur' a iki kez üst üste faul yapan ve de ilkinde zaten sarı kart görmüş olan Cisse'ye kırmızı kart gösterdi.Evet Beşiktaş için iyi olmadı ama zaten gergin olan derbi havasının iyice gerilmesinin de önüne geçilmiş oldu .İkinci yarının başında Holosko'yu hazırlanmış gördüğümüzde Zapotocny - Holosko değişikliği olacak diye düşündük ama Mustafa Hoca takımı sahada biraz daha seyretmek istedi herhalde ve de değişiklikten vazgeçti . gerçekten de Beşiktaş sanki 10 kişi kalmamış gibi Fenerbahçe kalesini zorlamaya ve de tehlikeli pozisyonlar yaratmaya başlamıştı.Her iki takım da karşılıklı pozisyonlar buldular belki ama futbol kalitesi çok da derbiye yakışır cinsten değildi. Bu sene zaten pek o tarz kaliteli maçlar izleyemiyoruz.Uğur'la 55.dakikada Beşiktaş kalesine gelen Fenerbahçe bu pozisyondan yararlanamadı ve aynı dakikalarda yine bu sefer Uğur pasını Guiza'ya vermek istedi ancak topa dokunmayan Guiza dışarı gönderdi.Guiza yalnız da kalsa Beşiktaş ceza sahası etrafında yaptığı koşularla yine de Fenerbahçeli taraftarların alkışını almayı başardıMaçın ilk değişikliği Aragones'ten geldi; sakatlıktan çıktıktan beri bir türlü eski haline gelemeyen ve maçta sadece Selçuk'a kornerden gönderdiği pasla golle buluşmasını sağlayan Alex’i çıkararak yerine Josico'yu aldı. Yerinde bir karar oldu denebilir çünkü Alex yok gibiydi sahada.69 . dakikada bu sefer İspanyol çalıştırıcı Cisse'nin kırmızı kart görerek oyun dışına çıkmasını sağlayan Uğur Boral'ın görevini tamamladığını düşünmüş olsa gerek ki onunla Vederson arasında görev değişikliği yaptı.Bu değişikliğin hemen ardından Delgado 71. dakikada uzaktan attığı şutla Fenerbahçeli taraftarların yüreğini ağzına getirdi ama top az farkla kaleyi sıyırarak dışarı çıktı.. Bu pozisyonun ardından artık Mustafa Hoca zamanının geldiğini düşünmüş olmalı ki ilk yarının başında beklediğimiz Holosko değişikliğini yaptı ve Zapo'yu dışarı aldı. Bu değişiklikten bir dört dakika sonra Nobre ile Bobo yer değiştirdi.Mustafa Hoca bu değişiklikleri daha erken neden yapmadı anlamış değilim. Evet Beşiktaş gerçekten on kişi kalmış bir takım görüntüsü sergilemedi ve de çok tehlikeli pozisyonlarla yokladı Fenerbahçe kalesini ama yine de Fenerbahçe stadında deplasmanda oynadığı bu maçı kaybetmek için de bu kadar uğraş vermesine gerek yoktu.62 . dakikada Guiza'nın pasından Beşiktaş kalesinde gol tehlikesi yaratarak maç boyunca ilk defa kendini göstermiş olan Deivid'i oyundan alan Aragones onu Ali Bilgin'le yer değiştirdi.Sanki on kişi kalan Beşiktaş değil de Fenerbahçe’ymiş gibi bütün oyuncu değişikliklerini yaptı Aragones.Mustafa Denizli ise maçların son dakikalarına doğru artık sahanın bir orasından bir burasına koşturan Ekrem'i çıkardı ve yerine Uğur İncaman'ı aldı .İlk yarıda iki golü ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Beşiktaş'ın yine ikinci yarıda 90+2’de Holosko'nun Fenerbahçe ağlarına gönderdiği top gol olarak değer bulmadı . Mustafa Hoca'nın öğrencilerine şu ofsayta düşmeme çalışmasını biraz daha çalıştırması gerekiyor anlaşılan; çünkü olan bu sefer bize oluyor hakem mi vermedi gerçekten ofsayt mıydı diye defalarca izlemek zorunda kalıyoruz yazık değil mi bize hocam ????????Yan hakemler bu akşam iyi iş çıkardılar aslında; hatta onlar olmasaydı bu maç hakem hatalarından geçilmeyen bir derbi olarak yine tarihe geçebilirdiÇünkü Bünyamin Gezer özellikle ilk yarının ortalarına kadar derbi maç yönetmenin heyecanı bir de son zamanlarda hakemlerin üzerindeki baskının iyice artmış olmasının etkisiyle maça tam hakimiyet kuramadı. Burada yan hakem arkadaşları ona yardımcı oldular gerçekten.********************Son olarak saha şartlarından da bahsetmeden geçemeyeceğim.Fenerbahçe gibi futbolcuları milyonlarca Euro eden hala Avrupa arenasında boy gösteren bir takımın sahasının bu kadar kötü olmasının sebebi nedir ???Guiza'ya verilen paralar yüzünden sahayı iyileştirecek bütçe mi kalmadı ?Geçen seneden beri bir türlü düzelemeyen bu sahada bir de yağmur olunca futbolcular açısından tadından da yenmez bir hal alıyorYöneticilere sesleniyorum güzel futbol izleyemiyoruz bari güzel bir saha görelim.