Derbide tarihi fark olur

Savunmadaki düzen, sakatlanmasıyla altüst olmuştu…

Maskeli de olsa, yeniden forma giyecek olması derbi öncesi Beşiktaş hanesine yazılacak en büyük artı!

Savunmadaki duruşu daha sağlam olacak Beşiktaş’ın, geçit verebileceği tek tarafı, en zayıf tarafı olan duran toplar…

Çok iddialı bir cümle olacak belki ama Galatasaray, Beşiktaş kalesinde duran toplar dışında tehlike dahi yaratamaz…

Harry Kewell ve Milan Baros sahada olsa böyle düşünmezdim…

Ancak Galatasaray’ın şimdi ki kadrosunda Beşiktaş’ı zorlayabilecek Arda Turan ve Kader Keita dışında oyuncu yok…

İki oyuncunun etkinliği savunma direnci ile doğru orantılı, katı savunma yapan takımlara karşı sinirlenip oyundan düşüyorlar…

Belki son haftalardaki formu ile Caner’i de söyleyebiliriz. Fakat büyük maçlarda oynamak o kadar kolay değil…

İbrahim Toraman’ın koruyacağı kanatta etkisiz kalır…

Bu noktada geriye Galatasaray’ın yan toplarda tehlike yaratacak oyuncularını iyi marke etmek kalıyor…

Mustafa Sarp, Lucas Neill, Servet, Mehmet Topal ve Arda…

Beşiktaş bunu başarabilecek oyunculardan kurulu…

Motivasyon çok önemli…

Gelelim hücumdaki en büyük probleme…

Gol yollarında alternatifler üretmek…

Yusuf’un son haftalardaki iyi futbolu Denizli’ye ışık tutmalı…

O’da istiyor. Biliyoruz ama Yusuf’a yer verdiği sol açık pozisyonu ona göre değil…

Yüzde yüzle oynayabileceği bu günlerde, hapis hayatı yaşadığı sol çizgide performansının yarısını bile gösteremiyor…

İki haftadır ısrarla üzerine basa basa söylüyorum. Tabata ile Yusuf birbirine yakın oynasın, Beşiktaş gol sorunu çekmez…

Bütün maçlar için aynı fikirdeyim, ancak Galatasaray’ın savunma anlayışı buna daha müsait…

Ağır oyunculardan kurulu savunması, sürekli hücumu düşünen Galatasaray’ın en büyük zaafı…

Aynı şekilde orta alanlarında Mustafa Sarp dışında direnç gösterebilecek oyuncu yok…

Biraz Arda’nın çabası o kadar…

Galatasaray yumuşak bölgesi, Beşiktaş’ın en sert bölgesi…

Beşiktaş savunmasından topu yere indirerek, tek toplarla hücuma kadar rahatlıkla çıkabilir…

Yusuf ve Tabata arkalarında Ernst ve Fink olduğu sürece orta alanda ellerini kollarını sallayarak oynarlar…

Savunmanın arkasına ve arasına bırakacakları toplar ile de Bobo ve Holosko’ya pozisyon yaratırlar…

Burada Hoca’nın tercihleri çok önemli…

Oyunu ısrarla kanatlara çekmek isterse kaybeder…

Bütün organizasyonunu kanatlardan yapan Galatasaray buna izin vermez…

Denizli inatlarından vazgeçip oyunu orta alanda bitirmeyi seçerse, Galatasaray’a tarihinin en büyük farklarından birisini atar…

Bir röportajında dediği “Göreceksiniz bu takım 5–6 farklı galibiyetlerde alacak” cümlesi de gerçeğe dönüşmüş olur!

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Ferrari’li ve Ferrari’siz Beşiktaş!

Ferrari’li Beşiktaş kalesinde; 16 karşılaşma 10 gol gördü...

Ferrari’siz Beşiktaş kalesinde; 8 karşılaşma 13 gol gördü...

* Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçları dahil…

