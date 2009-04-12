Derbide kazanan Bursa!

“Abi herşey olur ama bu maç berabere bitmez” di..

Tüm tahminler yattı..

Sinan Özcan yazıyor

Ve..

Bursaspor İntertotoya katılma yolunda yarışında Galasaray ve Fenerbahçe’ye ortak oldu!..

Bu nasıl 4.lük - 5.lik mücadelesidir arkadaş..

Bizim lig ne ligmiş de haberimiz yokmuş abi.. Zirveyi bırak.. İntertotosu bile adama kriz geçirtir...

Galatasaraylının, tabirimi hoş görün, “şu feneri bi de biz evire çevire yensek be abi” hayalleri bu sefer de gerçeğe dönüşemedi..

Aslında hep söylüyorum.. Sorun tamamen psikolojik diye..

Lakin henüz dinleyen olmadı..

Halbuki maçtan iki saat önce bi acıbadem psikiyatri kliniğine ya da Şişli etfale neyin uğransa..

“Bakın abicim bu kale de sizinki kadar geniş..

Bakın onlar da sizin gibi 11 kişi.. Hani onlar hücum edince 13 kişi gibi geliyor ya.. Yok öyle bişey ya..” gibisinden bi terapi seansında hallolacak işler bunlar ama işte... dinleyen yok..

Şu da kural oldu: Maç ASY’de ise ve Galatasaray yenemiyorsa birşekilde mutlaka kavga çıkıyor.

“Ee, buramıza geldi abi.. Bari kavgamzı edelim de öyle deşarj olalım..”

Peki..

Maçın analizi:

Bu maçta Galatasaray daha baskılı ve istekli oynadı.. Yalnız Fener kalesini 3 metre.. Volkanı da 2.5 metre gibi gördüklerinden bir türlü gole muvaffak olunamadı.

O kadar..

Ha bi de: Sabri kardeşim amma konuşuyorsun be yaa. Yeter..

En güzeli Sabri’yle Emre Belözoğlu’nu gönderelim..

Onları hiç görmeyelim..

Başka yerde oynasınlar..

Bizim mahallede değil..