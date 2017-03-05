Derbide eşitlik bozulmadı

League of Legends Kış Mevsimi’nde mücadele eden iki ekip 6.hafta mücadelesinde bir kez daha karşı karşıya geldi. 1907 Fenerbahçe üst koridorda Thaldrin’e metanın en iyi şampiyonlarından Camille’i verdi. Galatasaray ise bu hamlelere Paden ile alt koridor odaklı tercihlerde bulundu. Her iki takımın seçimlerinden sonra oyunda üstünlük kuran, kuleleri ve kanı alan taraf Galatasaray ESports oldu. Özellikle Broken Blade, üst koridorda Thaldrin’e büyük bir üstünlük kurarken, oyunun ilk bölümlerinde alev ejderini alarak farkı daha da açmak isteyen sarı kırmızılı ekibe cevap gecikmedi.

Thaldrin üst koridordaki hünerlerini gösterip önce son kuleyi yıktı ardından da alev ejderinin yanına ışınlandı. Bu bölümde Fenerbahçe baron güçlendirmesine yönelirken, Galatasaray ise kadim ejderi değerlendirmek istedi. Ancak bu iki takıma da fayda getirmedi. Fenerbahçe serinin ilk maçını kazandı. Serinin ikinci maçını da Galatasaray kazandı ve derbiden 1-1’lik sonuç çıktı.

Serinin ikinci maçına ağırlığını koyan Broken Blade, %94'lük skor katkılı Gangplank oyunuyla maçın adamı seçildi.

Derbinin ardından 1907 Fenerbahçe 11 puana, Galatasaray ESports ise 7 puana yükseldi.