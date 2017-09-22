Derbi öncesi iki takım arasındaki büyük fark

Yarın Ülker Stadı 2017-2018 futbol sezonun ön önemli maçlarından birine sahne olacak. Fenebarçe evinde son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş’ı konuk edecek. 229 milyon Euro’luk futbolcu değerine sahip iki kulüp yarın akşam sahaya 3 puan için çıkacak.

Beşiktaş 126 milyon Euro (526 milyon TL), Fenerbahçe ise 103 milyon Euro’luk (430 milyon TL) değere sahip. İki takım arasındaki kadro değer farkı ise tam 96 milyon TL.

BİLET SATIŞLARI

Öte yandan derbi maçından sarı-lacivertli kulübün önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor. 50 bin kişinin gelmesi beklenen Fenerbahçe Ülker Stadı’nda tüm biletlerin satılması halinde Fenerbahçe 4.5 milyon liraya yakın gelir elde edecek.