Derbi maçın güvenliği tehlikede!

Özel güvenlikçilerin örgütlü olduğu TÜRK-İŞ’e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, bir grup gazeteciyle bir araya gelerek sorunlarını anlattı. Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; özel güvenlikçi kullanımındaki rant çarkını aktaran Çağırıcı, maçlarda görev yapan özel güvenlikçiler için kulüplerin şirketlerle kişi başı 70 TL üzerinden anlaştıklarını, şirketlerin 60 TL’den taşerona devrettiklerini, taşeronların da tıpkı tarım işçilerinde olduğu gibi özel güvenlikçileri toplayan “simsar”lara 50 TL’ye devrettiklerini söyledi. Çağırıcı, simsarların ise her maçta 7-8 saat görev yapan güvenlikçilere günlük 40 TL ödediklerini ve kumanya olarak içi boş sandviç verdiklerini belirtti.

SİMSARA İSYAN EYLEMİ

Seslerini duyurmak isteyen özel güvenlikçilerin bir derbi maçta görev yapmama eylemi gerçekleş- tireceğini açıklayan Çağırıcı, her bir maçta 1500-2 bin özel güvenlikçinin görev yaptığını ancak bunlara cop ya da kalkan gibi hiçbir koruyucu ekipman verilmediğini dile getirdi. Çağırıcı, “Kitle psikolojisi eğitimi almayan arkadaşlarımız, kendilerini savunmasız olayların içerisinde buluyor” dedi. Çağırıcı, 2 bin TL ücretle bankaların milyonlarca lirasını taşıyan, barajlarda uzun namlulu silahlarla görev yapan özel güvenlikçilerin hayatlarını kaybedebildi- ğini, sakat kalabildiğini belirterek, şehitlik ve gazilik hakkı tanınmasını istedi.

‘TAŞERONA KADRO VEREN İPİ GÖĞÜSLER’

Ömer Çağırıcı, Türkiye’de 285 bin özel güvenlikçinin aktif olarak görev yaptı- ğını, bunların 180 bininin kamuda taşeron olarak çalıştığını söyledi. Kamudaki toplam taşeron sayısının da 1 milyon 300 bin dolayında olduğunu kaydeden Çağı- rıcı, taşeron işçilere her seçim döneminde kadro sözü verildiğini ancak yerine getirilmediğini ifade etti. Çağırıcı, “Taşeron işçiler artık kandırılmaktan bıktı. Yetkililer, 2 yıldır taşeron işçilerle ilgili çalış- manın devam ettiği yönünde açıklamalar yapıyor. Bu çalışma bir türlü sonuçlanmıyor. Önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu, taşeron işçilere kadro sözü verdi. Hükümetteki parti aynı parti, biz bu sözün tutulmasını istiyoruz” diye konuştu. Çağırıcı, aileleriyle birlikte taşeron işçilerin 4.5 milyonluk oy potansiyeli bulunduğunu iddia ederek, “2019 seçimlerinde taşeronlara kadro vereceğini hissettiren siyasi parti ipi göğüsler” ifadesini kullandı.