Depremde ölenlere AP’de saygısızlık

ANTONIO Tajani başkanlığında Strazburg’da yapılan Genel Kurul’un açılışında gündeme dair değişiklik önergeler ele alındı ve dört gün sürecek Genel Kurul gündemi kabul edildi. Genel Kurul gündemi görüşüldüğü sırada söz isteyen Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubu’nun Polonyalı üyesi Januzs Lewandowski, Genel Kurul açılışlarında doğal afetlerde ölenler için saygı duruşu ve anma törenlerinin gelenek haline geldiğini dile getirdi. Irak-İran sınırındaki depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Lewandowski, “Avrupa Parlamentosu’nun şefkat ve dayanışma duygularını bu depremden etkilenenlere göstermek gerekir” diyerek saygı duruşunda bulunulmamasını eleştirdi.

‘MEKTUP GÖNDERDİM’ SAVUNMASI

AP Başkanı Tajani ise eleştirilere, “İki ülkenin liderine başsağlığı ve dayanışma mektubu gönderdim” cevabını vermekle yetindi.

Daha sonra söz alan Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) Grubu’nun Avusturyalı üyesi Franz Obermayr, bölgedeki hasarın henüz tam bilinmediğini belirterek, “Avrupa Birliği harekete geçmeli. İnsani yardımda bulunma konusunu gündeme getirmeli” dedi. Obermayr, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi’nin bir bildiri yayınlaması çağrısında bulundu.

Bu yönde bir bildirinin Genel Kurul gündemine alınması yönündeki talep, yapılan oylamada reddedildi.

AP’de son 2 Genel Kurul açılışında, ABD ve Karayipler’de etkili olan Irma Kasırgası dahil son dönemde meydana gelen terör saldırıları ve doğal afetlerde ölenler için saygı duruşunda bulunulmuştu.