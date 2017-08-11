Deprem tamam ya yangın!

DÜNYANIN 23 ülkesinde 54 fabrikası olan Ytong’un en gelişmiş tesislerinden biri yakında Dilovası’nda faaliyete geçecek. Dünyanın ikinci yeşil beton fabrikasını faaliyete geçirecek Türk Ytong, burada ısı yalıtımında en yüksek teknolojiye sahip, robotların üretim yaptığı ve yangına dayanıklı yapı malzemeleri üretilecek. Türk Ytong’un Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, “Eskiden yangınların yayılma hızı 15 dakikaydı artık 3 dakika. Çünkü yapılarda çok fazla yanıcı madde kullanılıyor. Bu yüzden yapının yangına dayanıklı olması çok önemli” diyor. Ytong ailesi içinde Türk Ytong 23 ülkeyi geride bırakarak doğduğu Almanya’dan daha fazla Türkiye’de büyüyor.

YENİ GELİŞMELER VAR

Hazır beton üretiyorsunuz. Türkiye’nin kaliteli binalara ihtiyacı olduğu kesin ancak her yer beton yığınına dönüyor. Siz sektörün yıllardır içindesiniz. Bu durumla ilgili ne düşünüyorsunuz?

- Türkiye’de maalesef uzun yıllar kaliteli malzeme kullanılmadı. Bu yıllardır dile getiriliyor. Deprem gerçeği de var. Türkiye’nin kaliteli ve ileri teknoloji kullanılan yapılara ihtiyacı var. Dünyada bu anlamda çok yeni gelişmeler var. Daha hafif, ısı yalıtımı yüksek, yangına dayanıklı malzemeler üretildi. Ytong tüm dünyada bu konuda en ileri konumda olan bir şirket. Evet haklısınız her yer kesinlikle betona teslim olmamalı. Çok iyi planlamalar yapılmalı. Şehirde yaşaanların kaliteli binalar kadar nefes alacakları yerlere de ihtiyaçları var.

Pendik fabrikanız yeşil alan olacak deniliyordu. Doğru mu?

- Doğru bize söylenilen o. Orası bizim ilk fabrikamız. Şu anda yerleşimin ortasında kaldı. O bölgeyi TOKİ yeşil alan ve park olarak değerlendireceğini açıkladı. Bu da bizi çok sevindirdi.

Türkiye’deki yapılaşmaya dönersek. Sizin ürettiğiniz gaz betonlarla ne kadar yapı üretilmiştir?

- Türkiye’de bugüne kadar ürettiğimiz 24 milyon metreküp malzeme ile yaklaşık 1 milyon 700 bin konut üretildi ve bu konutlarda Ytong ile elde edilen ısı yalıtımı ile de ülkemize 10 milyar doları aşan yakıt tasarrufu sağlandı.

2016 zor bir yıl oldu. Bazı gayrimenkul ve inşaat şirketleri zor bir dönem geçirdiler, geçiriyorlar. Maliyetleri düşürmek için önlem aldı mı şirketler?

- Türkiye için 2016 zordu. Belirsizliklerin çok olduğu bir yıldı ancak yıl sonunda ülkenin büyümesi beklenenden yüksek çıktı. 2017, 2016’dan iyi geçiyor. İnşaat sektöründe de büyüme var. Çünkü yapı stokları yenileniyor. Biz her yıl bir önceki yılın üzerinde geçiriyoruz. Geçen yıl 5 fabrikamız tam kapasite çalıştı. Son birkaç yıldır sürekli yeni yatırım yapıyoruz.

Ytong Almaya’da doğmuş bir şirket. Birçok ülkede de fabrikaları var. Türkiye bu aile içinde nasıl bir yerde?

- Ytong içinde Türkiye önemli. Çünkü kalitesiz yapılar çok Türkiye. Sektörde de kaliteli yapı malzemesine yoğun ihtiyaç var. 2016 yılında Çatalca fabrikamızı tam kapasite üretime geçirdik. Dünyadaki Ytong fabrikaları arasında en büyük üretimi yapıyoruz. Yıllık 2 milyon 500 bin metreküp üretime ulaştık. Ytong’un bulunduğu ülkeler içinde performansı en yüksek ülkeyiz. Bizi Almanya takip ediyor. 2017 yılında Almanya’yı geçtik.

YANMAZ MALZEME VAR

Çatalca fabrikanız 4.0 Sanayi devrimini yakalamış, robotlarla üretim yapıyorsunuz. Beton üretiminde robot kullanımı insanın aklına kolay yatmıyor!

- Haklısınız. Kaba malzeme üretenler için robotlar uç geliyor. Otomotiv sektörü değiliz. Ama biz de 4.0 Sanayi Devrimi’ne çok inanıyoruz. Almanya’da üretilen robotlarla Çatalca’da multipor üretiyoruz.

Nedir bu multipor?

- Isı yalıtımı için çok önemli bir malzeme. Ve ısı yalıtımı kadar yangın tehlikesi de çok dikkate alınması gereken bir konu. Son İngiltere’de yaşananları gördük. 1950’den bu yana yangının yayılma hızı 15 dakikadan 3 dakikaya düşmüş. Bunu sektörde yapılan araştırmalar ortaya koyuyor. Binalarımızda artık eskisine göre çok daha fazla yanıcı malzeme var. Bu yüzden de yanmaz malzeme kullanmak çok önemli. Biz de bu üretime geçtik. Özellikle otopraklar, hastaneler, yangın riski olan fabrikalar ve otellerde bu malzemeler tüm dünyada kullanılıyor. Bizim ürettiğimiz multipor yüzde 100 yanmaz malzeme. Yüksek binalarda özellikle yangına karşı çok önlem almak gerekiyor. Yılda bir milyon metrekare üretime başladık.

Türkiye’de bununla ilgili yasal düzenlemeler ne durumda?

- Deprem sonrası çıkan yönetmeliklerde beton ve demir için gerekli koşullar sıralanıyor. Yeni yapılar da buna uymak zorunda. Ancak Türkiye’nin asıl sorunu denetimsizlik. Bu eksiklikten dolayı maalesef Türkiye’deki yapıların yüzde 80’ini yeterli kurallara uygun olarak yapılmamış durumda. Yüzde 70 yapı stoğu güvenilir değil dendi, yeniden yapılıyor ancak bu sefer yangına dayanıklı değil. Türkiye deprem gerçeğiyle yüzleşti. Önlemleri almak için Kentsel Dönüşüm Yasası çıkardı. Denetimlerde beton, demir kalitesine bakılıyor. Bunlar kesinlikle çok önemli ama deprem kadar yangın da önemli bir tehlike. Türkiye’de yönetmelikler değişiyor, bilinç yükseliyor. Ancak yine de çok sorun var, her apartman mantolama yaptırıyor ama uygun malzeme kullanılıyor mu? Buna bakan yok.

YÜZDE 30 ENERJİ TASARRUFU

2030’larda çok daha hafif yapı malzemeleri olacak deniliyor. Bu nasıl sağlanacak?

- Bu konuda Almanya’da çok sayıda mühendis çalışıyor. Dilovası’nda da Ar-Ge kuracağız. Ytong uyguladığı yeni üretim teknolojileri sayesinde 54 yılda 10 milyar doları aşkın döviz tasarrufu sağlandı. Ytong, son yıllarda ısı yalıtım performansına yönelik önemli inovasyonlar gerçekleştirdi. Sırasıyla Ytong 0,11 ve Ytong 0,09 sektöre tanıtıldı. Sektöründe bir devrim niteliği taşıyan Ytong 0,09, yüksek ısı yalıtım performansı ile standart gaz beton bloklara göre yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Ytong 0,09 duvarlar, yapıda sağladığı enerji tasarrufunu artırıyor. Yakında 0,07 duvarlar üreteceğiz. Tüm hazırlıklar yapılıyor.

ROBOTLARLA BETON ÜRETİMİ

Çatalca fabrikanız ne kadarlık bir yatırımla kuruldu?

- Çatalca’ya 30 milyon Euro yatırım yaptık.

Bu yatırımın hemen ardından Dilovası yatırımı başladı. Orası ne kadarlık yatırım?

- Dilovası’na yeni yatırım başladı, oraya da 50 milyon Euroluk yatırım yapıyoruz. Tamamen otomatik sistemlerle donatıyoruz orayı da, orada da multipor üretimi yapılacak. Dilovası’nda da robotlar olacak. Biz Ytong olarak Sanayi 4.0’a hazırız. Dünyadaki verimli üretim konularını takip ediyor, bunu ilerletiyoruz. Otomasyonla sağladığımız verim ve kalite çok üst düzeyde. Şimdilik robotları Almanya’dan alıyoruz ama hedefiiz yakında burada da robot üretmek.

RAKAMLARLA YTONG

- Ytong dünyada 94, Türkiye’de 54 yaşında.

- Dünyanın 23 ülkesinde bulunan 52 fabrikada yılda 10 milyon metreküpün üzerinde Ytong üretiliyor.

- Türkiye’de 6 fabrikada yılda 2.5 milyon metreküp Ytong üretiliyor.

- Türkiye, Ytong üretiminde dünya lideri. Türk Ytong, Türkiye’de gazbeton sektörünün de lideri.

- Türk Ytong kuruluştan günümüze toplam 24 milyon metreküp üretim gerçekleştirdi. 24 milyon metreküp malzemeyle yaklaşık 1 milyon 700 bin adet konut inşa edildi.

- Ytong Akademi çalışmaları ile yılda 3 binden fazla öğrenciye ulaşıyor, 1.200 ustaya eğitim veriyor.

FETHİ HİNGİNAR KİMDİR?

FETHİ Hinginar 1946 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1968 yılında mezun oldu. 1970 – 1979 yılları arasında Türk Philips’te görev yaptı. 1979 yılından bu yana Türk Ytong Sanayi A.Ş.’de muhtelif kademelerde ve halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. 1993 yılında Milli Prodüktivite Merkezi tarafından “Yılın İşadamı” seçilen Hinginar, 1997 yılında da Genç Yönetici ve İşadamları Derneği “GYİAD” tarafından “Türkiye’nin En İyi 50 Yöneticisi” arasında yer aldı. deneyimli yönetici Hinginar aynı zamanda Avrupa Gazbeton Üreticileri Birliği (EAACA) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (IMSAD) Yönetim Kurulu Doğal Üyesi, BJK Divan Kurulu 2. Başkanı, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı (FİNANS KULÜP) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyesi,Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği de yapıyor.