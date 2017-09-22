Deprem riskine karşı kentsel dönüşüm kredisi!

Etrafta gördüğümüz inşaat ve yeni binaların çoğu kentsel dönüşümün eseri. Depreme dayanıklı daha sağlam binalar yapılabilmesi için bankalar tüketicilere kentsel dönüşüm kredisi ürünleri sunmakta.Peki nedir kentsel dönüşüm kredisi? Almak için hangi koşullar gerekir? Hangikredi.com yazarları tarafından hazırlanan yazıda kentsel dönüşüm kredisinin detayları anlatılıyor...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ NEDİR?

Eski binanızın kentsel dönüşümle yenilenebilmesi için genellikle bir müteahhitle anlaşmanız gerekiyor. Oturduğunuz binanın yıkılıp yeniden inşa edilmesi için bankaların sunduğu kentsel dönüşüm kredilerinden faydalanabilirsiniz. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında sunulan kentsel dönüşüm kredisi, afet riski altındaki yapılar için veriliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNİ NASIL ALABİLİRİM?

Kentsel dönüşüm kredisi afet riski altındaki riskli yapılar için verilmekte. Bunun saptanabilmesi için yapının riskli alanda yer alması ya da riskli yapı olduğunun raporlara tespit edilmiş olması gerekir. Bu kredi ürününden riskli yapıda en az bir yıldır oturan kiracılar ve sınırlı ayni hak sahipleri ile riskli konut sahibi olup farklı bir konut almak isteyenler faydalanabiliyor. Kentsel dönüşüm kredileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sağladığı faiz desteğinden yararlanmakta.

Kentsel dönüşüm kredisi veren bankalardan kredi alabilmek için yapmanız gerekenler şunlar:

• Binanın risk raporu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşa başvurmalısınız.

• Riskli Yapı Tespit Raporu ile binanızın riskli olduğu tespit edilirse binadaki hak sahipleri ile ortak dönüşüm kararı almanız gerekir. Bu noktada üçte iki oy çoğunluğu dönüşüm kararı için yeterli olacaktır.

• Dönüşüm kararından sonra bütün hak sahiplerinin ortak kararı ile bir müteahhit firma belirlenmeli ve sözleşme imzalanmalıdır.

• Tüm bu işlemlerden sonra yenileme için sizin de para koymanız gerekirse bankaların sunduğu avantajlı faiz oranlarına sahip kentsel dönüşüm kredilerine başvurabilirsiniz.

NE KADAR KENTSEL DÖNÜŞ KREDİSİ ALABİLİRİM?

Kentsel dönüşüm kredisi konutlar için 120, iş yerleri için 84 aya kadar vadelendirilebilir. Kentsel dönüşüm kredisi devlet katkısı konut için %4, iş yerleri için %3 oranındadır. Hak sahibinin kullanabileceği kredi üst limiti 125 bin TL’dir.