Depoyu, GÃ¼rcistan'da dolduruyorlar

ArdahanlÄ±lar, sÃ¼rekli artan akaryakÄ±t fiyatlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼, komÅŸu Ã¼lke GÃ¼rcistanâ€™da buldu. Ã–zellikle hafta sonlarÄ± GÃ¼rcistanâ€™a giden ArdahanlÄ±lar, 15 lira Ã¶deyerek girdikleri komÅŸu Ã¼lkeyi hem geziyor hem de alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor. BirÃ§ok ÅŸeyi buradan alanlar, dÃ¶nÃ¼ÅŸte de araÃ§larÄ±nÄ±n deposunu aÄŸzÄ±na kadar doldurup TÃ¼rkiyeâ€™ye giriÅŸ yapÄ±yor.

GÃ¼rcistanâ€™a 14 kilometre uzaklÄ±ktaki Posof ilÃ§esinde yaÅŸayan Mustafa GÃ¼len, otomobiline benzini yÄ±llardÄ±r komÅŸu Ã¼lkeden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. GÃ¼rcistanâ€™da benzini, litresini 3,80 liradan aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten GÃ¼len ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bizde 5,66 lira olan benzinin litre fiyatÄ± komÅŸuda 3,80 lira. Euro dizelâ€™in fiyatÄ± bizde 5,17 lira, GÃ¼rcistanâ€™da ise 3,50 lira. GÃ¼rcistanâ€™a giriÅŸte sadece 15 lira Ã¶dÃ¼yoruz. Hem depoyu dolduruyoruz hem de bizde daha pahalÄ± olan baÅŸka ÅŸeyleri alÄ±yoruz. Daha Ã§ok benzin almak iÃ§in aracÄ±n depo kÄ±smÄ±ndaki lastiÄŸin altÄ±na takoz koyup, burayÄ± yÃ¼kseltiyoruz. Depoyu doldurup, kapaÄŸÄ±nÄ± kapatarak aÅŸaÄŸÄ± indirdiÄŸimizde depo aÄŸzÄ±na kadar dolmuÅŸ oluyor. Ã–zellikle hafta sonlarÄ±, birÃ§ok kiÅŸi alÄ±ÅŸveriÅŸini buradan yapÄ±yor, deposunu doldurup dÃ¶nÃ¼yor."

HalkÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸunun GÃ¼rcistanâ€™a gittiÄŸinden yakÄ±nan Posofâ€™taki akaryakÄ±t istasyon sahipleri iseÃ¿iÅŸlerin azalmasÄ±ndanÃ¿yakÄ±nÄ±yor.

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