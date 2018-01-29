‘Denklik Çalıştayı’ yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, denklik verilenlerin büyük çoğunluğunun Anadolu insanı olduğunu söyledi. Açıkgöz, "Dolayısıyla onlara güler yüzle hizmet etmek en önemli hedeflerimizden biri. Bizim halka açık yüzümüz biraz asık suratlı. En çok halka açık yüzümüz de denklik. Dolayısıyla denklikteki arkadaşlar ne kadar güler yüzlü olursa vatandaşımız ne kadar mutlu olursa o zaman biz de mutlu oluruz" dedi.

Denklik verirken kalitenin çok önemli olduğunu belirten Açıkgöz, şunları söyledi:

"Güler yüzlü olmak kaliteden ödün vermek anlamına gelmiyor. Yaptığımız çok kritik bir iş. Topraklarımızdan birine tapu vermişiz ya da diploma vermişiz aynı şey. Dolayısıyla herkese tapu verilmez. Diploma da böyle bir şey. Kendi mühendislik piyasamızdan tutun da tıp piyasamıza kadar hiçbir yeri bozmadan, zarar vermeden, oranın kalitesini koruyarak bu hizmeti sürdürmeliyiz."

Denklik başvurularının zaman kaybetmeden sonuçlandırılması gerektiğini anlatan Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Bizim için kritik bir diğer nokta da kişinin fazla beklememesi. Olumlu ya da olumsuz kişinin sonucunu alması lazım. Şu anda denklik için başvurup sonuç alanlara baktığımızda ortalama 1,5 yıl bekliyorlar. Bizim bunu ortalama 6 aya indirmemiz lazım. Bize başvurup en çok sonuç alan ülkeler sırasıyla Azerbaycan, Bulgaristan, Makedonya, ABD ve İngiltere. ABD ve İngiltere'nin toplamı ancak Azerbaycan'a denk geliyor. Dolayısıyla verdiğimiz denkliğin büyük bir kısmının niteliği zayıf. Onun için bizim mümkün olduğunca kalite açısından filtreyi sıkı tutmamız lazım ama bu vatandaşı mağdur etme anlamına gelmiyor."

Açıkgöz, vatandaşa hizmetin en doğru, sağlıklı ve hızlı şekilde verilmesi gerektiğini söyledi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman da bu tür çalışmaları çok önemsediğini belirtti. Denklik biriminde olumlu gelişmeler yaşandığını anlatan Şişman, "Denklik birimini nereden aldık nerelere getirdik. Son derece sıkıntılı bir durumdan şu anda imrenilen bir hale geldi. İnşallah daha iyi yere getireceğiz ve denklik birimiyle ilgili olumsuz algıları tamamen ortadan kaldıracağız" dedi.