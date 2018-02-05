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    Denklik başvurularında online dönem

    Hürriyet Eğitim
    05.02.2018 - 15:27 | Son Güncelleme:

    YÖK denklik için başvuruları online ortama taşıdı. Yurtdışındaki üniversitelerde eğitimlerini tamamlayarak, Türkiye’de denklik almak isteyen öğrencilere ‘büyük kolaylık’ sağlayacağı belirtilen sisteme ‘e-Devlet’ kapısı üzerinden ulaşılabilir.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yurtdışından alınan diplomaların denklik ve tanınması işlemlerinde, başvuru sahiplerinin işini kolaylaştırmak, işlem sürelerini kısaltmak ve başvuru maliyetlerini düşürmek amacıyla yeni bir sistemi hayata geçirdi. Bundan böyle denklik başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden online yapılacak.

    SİSTEMİN TANITIMI 6 ŞUBAT’TA YAPILIYOR
    YÖK, geçen yıl şubatta, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin diploma denklik başvuru işlemlerinin ne durumda olduğunu öğrenebilmeleri için ‘Denklik Başvurusu Sorgulama’ hizmetini e-Devlet kapısı üzerinden hizmete açmıştı. Yeni faaliyete geçen sistemle denklik başvuruları artık e-Devlet üzerinden online ortamda tamamlanabilecek. Yeni sistemin 6 Şubat’ta YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da katılacağı bir toplantıda tanıtılacak.

    Etiketler: YÖK , Denklik , Diploma , ÖĞRENCİ , Yükseköğretim Kurulu , başvuru , e-Devlet , Prof. Dr. Yekta Saraç
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