Denklik başvurularında online dönem

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yurtdışından alınan diplomaların denklik ve tanınması işlemlerinde, başvuru sahiplerinin işini kolaylaştırmak, işlem sürelerini kısaltmak ve başvuru maliyetlerini düşürmek amacıyla yeni bir sistemi hayata geçirdi. Bundan böyle denklik başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden online yapılacak.

SİSTEMİN TANITIMI 6 ŞUBAT’TA YAPILIYOR

YÖK, geçen yıl şubatta, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin diploma denklik başvuru işlemlerinin ne durumda olduğunu öğrenebilmeleri için ‘Denklik Başvurusu Sorgulama’ hizmetini e-Devlet kapısı üzerinden hizmete açmıştı. Yeni faaliyete geçen sistemle denklik başvuruları artık e-Devlet üzerinden online ortamda tamamlanabilecek. Yeni sistemin 6 Şubat’ta YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da katılacağı bir toplantıda tanıtılacak.