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    Hürriyet >Dünya>Denk Partisi başkan hakkında araştırma istedi

    Denk Partisi başkan hakkında araştırma istedi

    AA
    24.09.2017 - 09:26 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 09:26

    Hollanda’da Türklerin kurduğu Denk Partisi, Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb’in ülkede yaşayan göçmenlere karşı ayrımcı tutumu nedeniyle hakkında araştırma yapılmasını istedi.

    DENK Partisi kurucularından Selçuk Öztürk, Aboutaleb’in Türklere yönelik ayrımcı tutumu ve haddini aşan sözlerinden dolayı Rotterdam Belediye Meclisince bağımsız bir araştırma yapılmasını talep etti. Öztürk, Mart 2018’de yapılacak belediye seçimleri öncesinde Aboutaleb’in Türklerle barışmak için bir girişimde bulunmasını samimi bulmadıklarını kaydetti. Mart 2017’deki genel seçimler öncesinde Rotterdam’daki gösteride yaşananları hatırlatan Öztürk, Aboutaleb’ten özür beklediklerini ifade etti. Öztürk, “O gece, siyasi olsun veya olmasın, fikir ve görüş beyan etme özgürlüğünün ülkede herkes için geçerli olmadığını ortaya çıkardı. Aboutaleb’in sergilediği aciz tutumun sonucunda haksız gözaltılar, gösteri hakkının engellenmesi ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi hukuksuzluklar yaşandı” dedi.

    Belediye Başkanı Aboutaleb, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracının durdurulması ve sonrasında sınır dışı edilmesi olayında Hollanda Özel Timi’ne ateş izni verildiğini söylemişti.

    Etiketler: Denk Partisi , Hollanda , Ahmed Aboutaleb
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