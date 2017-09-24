Denk Partisi başkan hakkında araştırma istedi

DENK Partisi kurucularından Selçuk Öztürk, Aboutaleb’in Türklere yönelik ayrımcı tutumu ve haddini aşan sözlerinden dolayı Rotterdam Belediye Meclisince bağımsız bir araştırma yapılmasını talep etti. Öztürk, Mart 2018’de yapılacak belediye seçimleri öncesinde Aboutaleb’in Türklerle barışmak için bir girişimde bulunmasını samimi bulmadıklarını kaydetti. Mart 2017’deki genel seçimler öncesinde Rotterdam’daki gösteride yaşananları hatırlatan Öztürk, Aboutaleb’ten özür beklediklerini ifade etti. Öztürk, “O gece, siyasi olsun veya olmasın, fikir ve görüş beyan etme özgürlüğünün ülkede herkes için geçerli olmadığını ortaya çıkardı. Aboutaleb’in sergilediği aciz tutumun sonucunda haksız gözaltılar, gösteri hakkının engellenmesi ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi hukuksuzluklar yaşandı” dedi.

Belediye Başkanı Aboutaleb, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracının durdurulması ve sonrasında sınır dışı edilmesi olayında Hollanda Özel Timi’ne ateş izni verildiğini söylemişti.