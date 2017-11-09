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    DENK, ırkçı saldırıyı parlamentoya taşıdı

    AA
    09.11.2017 - 09:59 | Son Güncelleme:

    Hollanda’da Türklerin kurduğu Denk Partisi, ırkçı saldırıya maruz kaldığı öne sürülen Faslı başörtülü kadın ve çocuklarının durumuna ilişkin Adalet ve Güvenlik Bakanlığı’na yazılı soru önergesi sundu.

    DENK Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, daha önce bildirildiği gibi 43 yaşındaki Müslüman bir kadının Alkmaar kentinde uğradığı ırkçı saldırı iddiasına ilişkin Adalet ve Güvenlik Bakanlığı’na soru önergesi sunulduğu belirtildi. Denk partisi Milletvekili Farid Azarkan, Hollanda’da yaşayan herkesin güvenli bir şekilde sokağa çıkabilmesi ve Hollanda Meclisi’nin ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadelesini daha güçlü yapması gerektiğini söyledi. Azarkan, “Ülkede maalesef Müslümanlara karşı nefret olayları giderek artıyor. Bu durum toplum içerisinde Müslümanlara karşı düşmanca tavırların giderek arttığını gösteriyor. Mağdur olanlar ve toplum için zarar verici bir durum” dedi.

    Geçen hafta sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlarda, kimliği belirsiz kişilerce üzerine insan pisliği atıldığı ve ‘Kahrolası Müslüman’ denilerek hakarete uğradığı belirtilen Fas asıllı başörtülü kadın ve çocuklarının ırkçı saldırıya uğradığı belirtilmişti.

    Etiketler: parlamento
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