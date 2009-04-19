Denizli'nin Yap-Boz'u

Sakat futbolcularının iyileşmesi ile birlikte kafası karışmış olmalı ki, Mustafa Denizli ideal kadrosunu bozarak önemli bir teknik adam yanlışına imza attı. Öyle bir orta saha düşünün ki Tello-Delgado gibi durarak oynayan ve mücadele etmeyen oyunculara sahip olsun. Üstüne üstlük şampiyonluğu getirecek golleri atması beklenen forvet oyuncuları da başta Bobo olmak üzere, beklenen performanstan uzak olsunlar. F.Bahçe, G.Saray gibi rakiplerinin şampiyonluğu altın tepside sundukları Beşiktaş, ayağına kadar gelen fırsatı da elinin tersi ile itmiş oldu.

Erdoğan Aksoy yazıyor

Beşiktaşlı seyirciler puan kaybının sebebini başka mecralarda aramamalı. Ne Adnan Polat'ın açıklamaları, ne hakemlerin lige renk katmak isteme fantezisi puan kaybını açıklayabilir. Tek sebep olarak Mustafa Denizli'nin, takıma katkı yapan Nobre, Yusuf biraz da Zapotocny yerine Delgado gibi tribünlerin bile umudunu kestiği futbolculara forma vermesidir. Bir türlü istenilen oyunun tutturulamamasının verdiği stres ile İ.Toraman, büyük bir sorumsuzlukla yapmaması gereken 2 hareketi üst üste yaparak haklı yere oyundan atılmış oldu.

Aslına bakarsanız Bursaspor öyle aman aman güzel bir futbol oynamadı. Ama Beşiktaş o kadar kötü oynadı ki Bursaspor 35 ile 40. dakikalar arasında 2-0 öne geçemediyse şans meleğinin Rüştü'nün yanında olmasındandır. Gerçi Beşiktaşlı seyirciler Tuna Üzümcü'yü ilk kez görme fırsatını yakaladılar ama takımları rakip kaleye doğru dürüst gidemediği için sadece A.Tandoğan'ın güzel futbolunu seyretmekle yetindiler.

Aynen F.Bahçe'de Güiza'nın oynadığı maçlarda Alex ve ükelasının yeterli performansı gösterememesi gibi (!), Delgado ile beraber orta sahayı paylaşan Tello hiç bir şey oynamayınca kendini devre arasında yedek kulübesinde buldu. Bu hamle ile Mustafa Denizli, Yusuf'u oyuna alana kadar Delgado'ya son bir kredi açmış oldu.

2.yarının hemen başında Holosko öyle bir gol kaçırdı ki oyunun gidişatını tümden değiştirebilirdi. Eğer Ertuğrul Sağlam, 10 kişi kalan rakibinin üzerine çok adamla daha fazla gidebilseydi başka bir skorla Bursa'ya dönebilirdi.

Belki de her maçta aynı futbolcular üzerinde konuşuyoruz. Ama bir de konuşmadıklarımız var ki herşeyin her şeyin temelinde bu sebep yatıyor. Hepimizin yere göğe sığdıramadığı Ernst, Almanya'da “kazma” diye tabir edilen futbolcu grubundan bir örnek. İşte böyle bir futbolcu Beşiktaş'ta oyunun liderliğini ele geçirmiş durumda. Pres yapıyor, gol arıyor, araya ince paslar atmaya çalışıyor. İşin garip olan tarafı ise “yıldız” dediğimiz futbolcuların bu durumdan rahatsızlık duymamaları.!!!

Beşiktaş, koskoca 90 dakika boyunca kanatlardan sadece 1 kez etkili biçimde geldi, o pozisyonda da mutlak bir gol pozisyonu oldu. Kanat oyuncuları o kadar kötü oynadı ki, Bursasporlu rakipleri kendilerine önlem almaya gerek bile duymadı. Üstüne üstlük Ekrem Dağ bomboş kaldığı pozisyonda topu kaleciye nişanlayarak, kendini affettirme şansını da kaçırmış oldu. Denizli'nin Serdar Özkan'ı Holosko değil de Ekrem Dağ'ın yerine sokmaması bir başka teknik adam yanlışı idi. Yeni sezonda hem sağ bek hem de sol bek transfer etme ihtiyacı olacak gibi.



Bu maçtan ders alabilirse Beşiktaş şampiyon olur. Belki de maçı berabere bitirmesi ilerleyen haftalarda avantaja bile dönüşebilir. Lider olarak çıkacağı F.Bahçe ve G.Saray müsabakalarında maçın üzerine yatma yanlışına düşmeden galibiyet parolasıyla maça çıkmak zorunda kalacak olması bile başlı başına bir avantajdır. Beşiktaşlı seyircilerin istediği şampiyonluk da böyle bir şampiyonluktur.