Denizli'nin şansı

Erdoğan Aksoy yazıyor

Her ne kadar maç öncesi tüm otoriteler Beşiktaş’ın galibiyetini çantada keklik olarak görseler de, Mustafa Denizli bu otoriteleri haksız çıkartmak için ilk 45 dakika boyunca elinden geleni yaptı denilebilir. Nasıl ki bir satranç oyuncusu için en önemli silah “vezir” ise, Beşiktaş’ın vezirleri Bobo ve Holosko’yu nedendir bilinmez kulübeye kilitleyip, piyonları sürmüştü sahaya Mustafa Denizli.Mustafa Denizli, hafta sonunda verdiği demeçlerdedese de, klasik 4-4-2 ile başladı maça. Defansı “yerli malı herkes onu kullanmalı” misali yerlileştirip dörtleyen Mustafa Denizli, Nobre’nin yanına da Yusuf’u sürdü.Lucescu’da tek santrofor oynayan İ.Mansız’ın yanına Sergen’i sürerek, Sergen’e orta sahadaki fizik mücadelesinden uzakta tekniğini konuşturma şansını verirdi. Böylece takımını ortasahada yalnız bırakmamış olurdu. Denizli’nin yanıldığı nokta ise ne Nobre İ.Mansız gibi çağdaş bir forvet, ne de Yusuf Sergen kadar klas bir futbolcu. O yüzden bu mevkide Nobre’nin yanında Holosko veya Bobo’nun oynaması gerektiğini düşünüyoruz.Denizli, Cisse’nin performansından hoşnutsuzluğundan olsa gerek Sivok’u da yanına yardımcı vermişti. Cisse’ye nazaran daha fazla mücadele eden Sivok, sahada ayak basmadık yer bırakmadı denilebilir. İlk yarının ilk dakikalarında vurduğu kafa, takım arkadaşına çarpmasa sıkıntıya girmeden öne geçirebilirdi takımını.Vezirleri kulübede yanında oturtan Denizli, bu kararı ile de maça ortak olma şansı vermiş oldu Antalya’ya. Hatta öne geçme şansını bile yakaladı konuk ekip. Defanstaki bir topu uzaklaştıramayıp eline ayağına dolaştıran defans arasında Dhiejovua, düşmeye dünden razı Gökhan Zan’a bir omuz koyarak önüne aldığı ve sonucunda direkten dönen vuruşu gol olsa, sıkıntıya sokabilirdi maçı Denizli. Neyse ki mükemmel bir gol atan Tello, takımının ikinci yarıya daha moralli girmesini ve hocasına da vezir futbolcusu Holosko’yu karizmasına halel getirmeden sahaya sürme şansını verdi.Beşiktaş’ta Denizli sonrası işleyen tek sistem Tello ve Tello’nun yaptığı ortalara Nobre’nin hamleleri. Beşiktaş’ı biraz bilen bir rakip kolaylıkla bu ikilinin arasına girebilir. Çünkü Nobre öyle herkesin dediği gibi çok faydalı bir futbolcu değil. Forvet oynayan bir futbolcu olarak hızlı ve teknik olmadığından dolayı, bir güreşçi gibi mücadele etmeyi tercih ediyor. Tek hamlelik pozisyonlarda da şansı yaver giderse arada gol bile atıyor. Sözleşme yenilemek için imza parası gibi ne olduğunu anlayamadığım "enayi" parası isteyenlere duyurulur. Bonservis parası gibi. İnsan kendi futbolcusuna da bonservis mi verir?İkinci yarı daha hareketli geçti. Gol için öne çıkan Antalyaspor beraberinde yarı sahasında bol bol açık verdi. Fakat Beşiktaş forveti ve orta sahası arasındaki iletişimsizlik neticesinde golle neticelendiremedi bu atakları. Atamayana atarlar misali öyle pozisyonlar yakaladı ki Antalyaspor, ikiye bir pozisyonda son anda araya girdi Serdar Kurtuluş. Diğerinde ise çizgiyi geçmek üzere olan topa takım arkadaşı müdahale etmese ya gol olacaktı, ya da Sivok elle müdahale neticesinde penaltı + kırmızı kart görecekti. Fakat hiçbirisi olmadı ve bu sefer Denizli'nin şansı tuttu. Eğer futbol şansı Mustafa Denizli'nin değil de Antalyaspor’un yanında olsaydı, maçı 2-1 bile bitirebilirdi konuk ekip.Beşiktaş eğer şampiyon olmak istiyorsa çok daha fazlasını yapmalı. Şu andaki görüntüsü ile ligde ancak orta sıraları hedefleyen bir Anadolu takımı görüntüsü veriyorlar sadece.