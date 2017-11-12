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    Denizli'de akaryakıt istasyonunda patlama: 1 yaralı

    DENİZLİ (AA)
    12.11.2017 - 18:57 | Son Güncelleme:

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda tankerin depoya LPG boşaltması sırasında meydana gelen patlama nedeniyle 1 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Bağbaşı Mahallesi Denizli-Antalya Karayolu'ndaki bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında bulunan depoya LPG boşaltımı sırasında yangın çıktı, ardından da büyük bir gürültüyle patlama oldu. 

    Patlamada 1 kişi yaralandı. 

    Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 

    Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, alevlerin istasyonun ön kısmına sıçramasını önledi. 

    Yaralı ise 112 acil servis ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. 

    Denizlide akaryakıt istasyonunda patlama: 1 yaralı

     

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    Etiketler: benzin istasyonu
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