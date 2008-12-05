Denizli'de keskin viraj

FenerbahÃ§e iÃ§in Denizli bu kez belki ÅŸampiyonluk kilidini aÃ§acak bir maÃ§ olmayacak. Ancak gÃ¶rÃ¼nen kÃ¶y kÄ±lavuz istemez ki, Kanarya Egeâ€™nin bu gÃ¼zel kentini bir tÃ¼rlÃ¼ sevemedi.

NÃ¶betÃ§i golcÃ¼sÃ¼ Semihâ€™ten yoksun olmasÄ± Fener iÃ§in pek dezavantaj olmaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Guiza oldukÃ§a moralli ve keyifli. Ä°yi futbolun en Ã¶nemli aktÃ¶rÃ¼nÃ¼n moral olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek, OkÃ§uâ€™nun morali Fener iÃ§in Ã¶nemli bir avantaj. Ancak Guizaâ€™nÄ±n da sakat olduÄŸu ve oynayÄ±p oynamayacaÄŸÄ±nÄ±n maÃ§ saati belli olacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor. Ben futbolcu iÃ§in risk varsa her zaman oynatÄ±lmamasÄ±ndan yanayÄ±m. HiÃ§bir puan ve kupa insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan kÄ±ymetli olamaz. Sakat oynayÄ±p problemi kronikleÅŸtirmek kahramanlÄ±k deÄŸildir.Â

GÃ¼lÅŸah Erkaya yazÄ±yor

Aragones bu zor deplasmanda sanÄ±yorum KazÄ±mâ€™Ä± kenarda tutup, Deividâ€™le baÅŸlayacak. Bu durumda iÅŸ Deividâ€™in performansÄ±nÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ±nda kilitleniyor.

Denizli ligin alt sÄ±ralarÄ±ndan kurtulmaya uÄŸraÅŸan bir takÄ±m. Åžu aralar takÄ±m-kent iliÅŸkilerinin gerilme noktasÄ±nda olduÄŸunu duyuyoruz. Bu gerginliÄŸi kÄ±rmak isteyen Denizlispor maÃ§a ayrÄ± bir hÄ±rsla ve motivasyonla asÄ±lacaktÄ±r.

OldukÃ§a hareketli ve dinamik oyunculardan kurulu bir takÄ±m olan Denizlispor bu maÃ§ta Ã¶zellikle orta saha oyuncularÄ± ile pres yaparak Fenerâ€™in marifetli teknik ayaklarÄ±na boÅŸ alan bÄ±rakmamaya Ã§alÄ±ÅŸacak.

Bu durumda oyunun kilidini Fener orta sahasÄ±nÄ±n kÄ±sa pas trafiÄŸindeki baÅŸarÄ± yÃ¼zdesinin aÃ§acaÄŸÄ± aÅŸikar. FenerbahÃ§e orta sahasÄ± gÃ¼nÃ¼nde olur da antrenmanlarda keyifle oynadÄ±klarÄ± ortada sÄ±Ã§an oyununu sahada iyi uygularlarsa, bu maÃ§Ä± koparabilirler.

Denizlispor rakibinin duran toplardaki marifetini bildiÄŸinden, ceza alanÄ± civarÄ±nda dikkatli olacaktÄ±r. Denizli bu dikkati ile FenerbahÃ§eâ€™nin duran top avantajÄ±nÄ± kÄ±rabilirse, bu maÃ§tan puan kapabilir. Kanaryaâ€™nÄ±n deplasman fobisi ve tÃ¼m takÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n kronik hastalÄ±ÄŸÄ± olan, baÅŸarÄ±lÄ± maÃ§larÄ±n ardÄ±ndan tÃ¶kezleme durumlarÄ± Fenerâ€™in baÅŸÄ±nÄ± derde sokabilir. Tipik bir beraberlik maÃ§Ä± olduÄŸunu sÃ¶ylemek falcÄ±lÄ±k sayÄ±lmaz.

GeÃ§en yÄ±llardaki gergin maÃ§larÄ± da dikkate aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, hakem iÃ§in zor bir 90 dakika olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. Hakem Ã¼cretlerindeki kÄ±sÄ±tlamanÄ±n bu maÃ§ta hakem Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼ne stres olarak yansÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ±, kartlarÄ±n disiplin amaÃ§lÄ± kullanÄ±larak havalarda uÃ§uÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± umuyor, keyifli bir maÃ§ olmasÄ±nÄ± diliyorum...

