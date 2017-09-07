Denizli’de güneş bereketi

Denizli’de Bereket Enerji Grubu 14 MW’lik güneş santrali kuruyor. Fina Grubuda il genelindeki 11 MW’lik mevcut güneş santrallerine 16 MW’lik daha kapasite ilave edecek. Erikoğlu Grubu ise 10 MW’lik lisanslı GES’ini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Dünya'nın haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Kurumu başta olmak üzere enerji yönetiminin lisanssız güneş enerji santrallerine yönelik yeni yaklaşımı, bu alanda eldeki proje stokunun hayata geçirilmesi çalışmalarını hızlandırıyor. Lisanssız santrallerden alınan sistem kullanım bedellerinin 2018’den itibaren devreye girecek tesislerde bugünkünün yaklaşık beş katı düzeyinde uygulanacağının kararlaştırılması, bu alandaki yatırımcıların elini çabuk tutmasını zorunlu kılıyor.

DENİZLİ’DE HAREKETLİLİK

Güneş santrali yatırımları alanında Konya, Niğde ve Kayseri gibi Orta Anadolu illerinden sonra en çok öne çıkan illerden biri de Denizli. Denizli’deki lisanssız GES projelerinin hayata geçirilmesi çalışmaları da hızlanmış durumda. Ulusal ölçekte tanınmış iki önemli enerji oyuncusu ile bir yerel oyuncu da bu çalışmaları yürütenler arasında.

BEREKET GRUBU’NDAN 14 MW

Türkiye’nin elektrik üretim, dağıtım ve ticareti alanlarıyla enerji ekipmanları üretimi alanındaki önde gelen oyuncularından Denizli merkezli Bereket Enerji Grubu, güneşe dayalı elektrik üretimine de odaklandı. Grup, Denizli merkeze bağlı Çeltikçi bölgesinde 350 dönümlük atıl bir arazi üzerinde her biri 1’er MW’lik 14 adet lisanssız güneş enerji santrali kuruyor.

KENDİ PANELLERİNİ KULLANACAK

Bereket Enerji Grubu, Denizli Çeltikçi’deki lisanssız GES projelerinin kurulumu için EPC firması Prime Enerji ile anlaşmaya varıldı. Denizli girişinde, tarıma uygun olmayan sahanın santral kurulumu için tesfiye edilmesi çalışmaları bitmek üzere. Santralde 52 bin adet 265-275 Watt’lık panel kullanılacak. Parla markalı paneller, Bereket Enerji Grubu’nun Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kendi fabrikasında üretiliyor.

YILDA 25 MİLYON KWH

Denizli Çeltikçi GES projesinde 13 adet merkezi invertör kullanılacak. İçinde dört dağıtım merkezi bulunacak santralin kurulacağı sahası şebekeye 1.2 kilometre mesafede. Tesisler hayata geçirildiğinde yılda 25 milyon kWh’a yakın elektrik üretimi öngörülüyor.

FİNA’DAN 16 MW DAHA

Rüzgar ve güneşe dayalı elektrik üretim projelerine odaklanan Fina Enerji de Denizli’deki güneş santrali yatırımcılarından bir diğeri. Grup halen Denizli Çardak, Kocadere, Acıpayam, Kocabaş ilçelerinde 11 MW’lik kurulu güce sahip lisanssız GES’leri devreye almış durumda. Fina Enerji il genelinde 16 MW’lik lisanssız GES’i daha yıl sonuna kadar şebekeye bağlamak için çalışmaları hızlandırdı. Kurulum çalışmaları devam eden lisanssız GES’ler ise Kocabaş ve Kocadere ilçelerinde yer alacak.

10 MW’LİK LİSANSLI GES

Denizli’de GES yatırımları için çalışan bir diğer oyuncu ise yerel bir oyuncu olan Erikoğlu Grubu. Denizli merkezli Erikoğlu Grubu, bugüne kadar çok sayıda lisanssız GES projesi geliştirmenin yanında 10 MW’lik lisanslı bir projenin de sahibi. Erikoğlu Grubu, 10 MW’lik lisanslı GES’i Acıpayam ilçesinde hayata geçirmeye hazırlanıyor.