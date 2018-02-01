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    Denizli dehşet dakikaları... Alevlerin arasında kaldı

    Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
    01.02.2018 - 23:30 | Son Güncelleme:

    DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın üstkatında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından yangın çıkan apart dairesinde alevlerin arasında kalan Nikail Şentürk, balkondan yerde vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atladı. Ağır yaralanan Şentürk, hastaneye kaldırıldı.

    Patlama bugün saat 20.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 5020 sokaktaki apartmanın üst katında meydana geldi. Apart dairesinde gaz sıkışması sonucu büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Patlamanın yaşandığı apart dairesinde kalan 22 yaşındaki Nikail Şentürk, alevlerin arasında kaldı. Vücudunda yanıklar oluşan Şentürk’ü balkonda gören vatandaşlar, aşağıda battaniye açtı. Alevler arasında kalan Şentürk, apartmanın üçüncü katından yaklaşık 15 metre yükseklikten açılan battaniyenin üzerine atladı. Battaniyeye rağmen Şentürk, toprak zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi. Patlama sırasında aparta giren 30 yaşındaki Kadriye Gökmen de bacaklarına isabet eden cam kırıkları nedeniyle yaralandı.

    Balkondan aşağı kendini boşluğa bırakan ağır yaralı Nikail Şentürk ile diğer yaralı Kadriye Gökmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından yangın çıkan apart dairesine müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki evlerin de camları kırıldı. Vatandaşlar, patlamanın büyük bir gürültüyle yaşandığını belirterek, "Balkonda alevlerin arasında bir kişi gördük. Battaniye açtık, balkondan atladı ama yaralandı. Hastaneye kaldırıldı" dedi.

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    Etiketler: Denizli , Pamukkale , yangın , son dakika
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