Denizi kıyısı yok ama balığı çok ucuza yiyorlar

BU yıl balık sezonu hem balıkçılar hem de tüketici için çok iyi geçmiyor.

Denizlerde balık az olduğu için balıkçılar denizlerden istedikleri kadar balıkla dönemiyor. Bu da raflardaki balık fiyatlarına yansıyor. Özellikle İstanbul’da hamsinin kilogram fiyatının 20-25 lira arasında olduğunu söyleyen İstanbul Bölgesel Su

Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, yanlış ve bilinçsiz avlanmanın balık varlığı azalttığını söylüyor. Hamsinin kiloram fiyatı İstanbul’da 25 liraya kadar çıksa da denize kıyısı olmayan İç Anadolu şehri Kayseri’de balık fiyatları görenleri şaşırtıyor. Hamsinin kilogram fiyatı Kayseri 11 lira seviyelerinde seyrediyor. Levrek 25 liradan satılırken, Çipuranın fiyatı da 25 lira civarında. Barbun 32 lira, mezgit ise 10 lira.

BALIK AZALDI

Daha önce yine Hürriyet’e yaptığı açıklamada Kartal şu ifadeleri kullanmıştı: “Kadeniz’de ‘hamsi var gibi’ gözüküyor. Ancak boyları çok küçük. Şu anda Karadeniz’deki hamsi Gürcistan’a ve Rusya’ya doğru gitmeye başladı. Piyasada daha önceden tutulan ve şoklanmış hamsiler satılıyor. Çünkü hamsi avlanamıyor. Geçen seneye göre balık o kadar azaldı ki kimse nedenini bilmiyor.”

HER YERDEN BALIK GELİYOR

İç Anadoulu’da faaliyet gösteren Murat Balıkçılık’ın yetkilisi fiyatların Kayseri’de düşük olmasının sebebini ise şu ifadelerle açıkladı: “İstanbul nüfusu çok fazla. Örneğin Kayseri’ye 5 kamyon balık yeterken, İstanbul’a bunun yetmesi mümkün değil. Talep yüksek olunca, fiyat da yüksek oluyor. Ayrıca bize bağlı olan kayıklarımız var. O yüzden daha ekonomik oluyor. Nerede deniz varsa bize balık geliyor. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz hepsinden balık temin ediyoruz. Şimdi de kayıklarımız Gürcistan ve Rusya’da. Oradan balık gelmeye başlayacak.”

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