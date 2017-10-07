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    Denize düşen genç boğuldu, muhtar isyan etti: Buradan 19 kişi düşüp boğuldu

    Özgür EREN -Akın ÇELİKTAŞ/ÿİSTABUL (DHA)
    07.10.2017 - 14:13 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sarıyer’de sahilde bir kişi denize düşerek boğuldu. Cansız bedeni bulunan kişinin sahil kenarında otururken denize düştüğü ve yüzme bilmediği için boğulduğu iddia edildi. İsyan eden mahalle muhtarı "Sarıyer’in 38 muhtarı olarak biz evlere taziye ziyaretine gidip o acılı annelerin yüzlerine bakmak istemiyoruz. Biz bu konuyu Büyükşehir Belediyesi’ne fazlaca taşıdık. Burada kenar korkuluklarının olmayışından dolayı 19 kişi denize düşüp hayatını kaybetti'' dedi.

    Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı sahilde saat 12.00 sıralarında balıkçılar denizin içinde hareketsiz yatan bir kişiyi görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenliğe bağlı DEGAK dalgıç timleri kişiyi bulunduğu yerden alarak karaya çıkarttı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği kişinin öldüğünü belirledi.

    DAYISI OLAY YERİNDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Ölen kişinin üst aramasında çıkan kimlikten İlker Kaçan (26) olduğu tespit edildi. Kaçan'ın sahil kenarında otururken denize düştüğü ve yüzme bilmediği için boğulduğu iddia edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Haberi alıp olay yerine gelen Kaçan'ın dayısı gözyaşlarını tutamadı.Başka bir yakını ise baygınlık geçirdi.

    YENİ EVLİ VE EŞİ HAMİLEYDİ

    Yeni evli ve eşinin 3 aylık hamile olduğu da öğrenilen İlker Kaçan’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Denize düşen genç boğuldu, muhtar isyan etti: Buradan 19 kişi düşüp boğuldu''19 KİŞİ BURADA DENİZE DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ''

    Büyükdere Mahallesi muhtarı Ali Yazıcı, "Sarıyer’in 38 muhtarı olarak biz evlere taziye ziyaretine gidip o acılı annelerin yüzlerine bakmak istemiyoruz. Biz bu konuyu Büyükşehir Belediyesi’ne fazlaca taşıdık. Burada kenar korkuluklarının olmayışından dolayı 19 kişi denize düşüp hayatını kaybetti. Biz Sarıyer Büyükdere Kazıklı Yolumuzda artık bu acıları yaşamak istemiyoruz. Bu boğulma vakaları hep oluyor. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce bir genç kardeşimiz, bundan iki ay önce bir yaşlı amcamız, balıkçı bir ağabeyimiz ayağı ipe takılması sonucu denize düştü. Şu anda bahsetmiş olduğumuz yer, bir insan düştüğünde paçasına kadar ıslanacak bir yer değil. Bir insan boyunu 7 veya 9 kat geçecek bir yerden bahsediyoruz" diye konuşup yetkililerden yardım istedi. Polis olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

    Denize düşen genç boğuldu, muhtar isyan etti: Buradan 19 kişi düşüp boğuldu

    Denize düşen genç boğuldu, muhtar isyan etti: Buradan 19 kişi düşüp boğuldu
    Muhtar Ali Yazıcı

     

     

    Etiketler: Sarıyer , denize düşüp boğuldu , İlker Kaçan , Ali Yazıcı , muhtar
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