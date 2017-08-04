Denizde muamma

YÜKSEK Askeri Şûra’da (YAŞ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmeyen Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin durumu bilmeceye dönüştü. Önceki gün Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan basın açıklamasında, YAŞ’ta rütbe bekleme süresini dolduran 28 general/amiralin emekliye sevk edildiği belirtilmişti. MSB’nin dün önce ‘WhatsApp’ grubundan gazetecilere gönderilen, daha sonra bakanlığın internet sitesine konulan, ‘Emekliye sevk edilen general/amiraller’ listesinde ise sayının farklı olduğu görüldü. Bu listeye göre Kara’dan 20, Deniz’den 4 ve Hava’dan 2 olmak üzere toplam 26 general/amiral emekliye sevk edildi. Oramiral Veysel Kösele’nin isminin emekliler listesinde yer almaması dikkat çekti.

WHATSAPP’TAN GELEN YANIT

Hürriyet, “Oramiralliğinde 2 yılı geride bırakan, yasa uyarınca önünde bir yılı daha olan Kösele’nin durumunu netleştirmek” için bakanlık WhatsApp grubuna, “Kösele emekliye mi sevk edildi, kendisi mi emeklilik istedi, yoksa ‘or’luk rütbesinde bir yılı daha olduğu için emeklilik istemedi mi? Duruma açıklık getirilebilir mi?” sorusunu yöneltti.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, üç şıktan oluşan bu soruya, “İlerleyen süreçte netleşecek” yanıtını verdi. Bu yanıt, Kösele’nin durumunun henüz belli olmadığını ortaya koydu.

KÖSELE PAŞA’NIN DURUMU

Kulislerde hükümetin, ‘or’lukta üç yılını doldurmadığı için emekliye sevk edilemeyen Kösele’nin kendiliğinden emekli olmasını beklediği, emeklilik istemediği takdirde ise Kösele’ye Deniz Kuvvetleri’nde icracı olmayan bir alan yaratılacağı konuşuluyor. Ancak Oramiral Kösele’nin 30 Ağustos’a kadar emekliliğini isteyeceği öğrenildi. Kösele, böylece “koramiral komutan” “oramiral ast” krizi yaşanmasını önlemiş olacak. Bir kaynak Hürriyet’e, “Geçen yıl olduğu gibi bu yılki YAŞ’ta da sivil iradenin görüş ve tutumu ağır basmıştır” dedi. Kulislerde, Kösele’den boşalacak Donanma’ya bu yıl temdit alan ve halen Kuzey Deniz Saha Komutanı olan Koramiral Hasan Şükrü Korlu’nun getirilebileceği ve iki görevi birlikte yürüteceği konuşuluyor.

ÖZBAL KARARI RESMİ GAZETE’DE

YAŞ kararları dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın 2017/309 karar sayısı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Koramiral Adnan Özbal’ın atandığı belirtildi. Kararda Özbal’ın göreve başlayacağı 30 Ağustos 2017’den itibaren terfi alarak ‘or’luğa yükseleceğine dair bir ibare yoktu. 2015 yılında koramiralliğe yükselen Özbal’ın bu rütbe ile üçüncü yılını tamamlaması ve önümüzdeki yıl oramiralliğe terfi etmesi bekleniyor.

KUVVET’TE İKİNCİ KEZ BİR KORAMİRAL

Özbal, Deniz Kuvvetleri tarihinde, ‘koramiral’ rütbesiyle komutan olan ikinci isim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın internet sitesindeki bilgiye göre daha önce Ahmet Zeki Özak, 20 Haziran 1960-20 Haziran 1961 tarihleri arasında koramiral rütbesiyle vekaleten kuvvet komutanlığı yapmıştı. Kendi isteğiyle 19 Haziran 1961’de emekliye ayrılan Özak’a ‘oramirallik’ rütbesi Danıştay kararıyla 30 Ağustos 1968’ten geçerli olmak üzere verilmişti.

KARA’DA ‘OR’U KİM DOLDURACAK

Bir diğer iddia da, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın emekliye sevk edilmesiyle Kara’da sayısı bir azalan ‘or’luğun önümüzdeki yıl 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in bu rütbeye terfi ettirilerek doldurulacağı yönünde.

Yaşar Kadıoğlu

GERİ DÖNEN FETÖ MAĞDURU PİLOTLAR PAŞA OLDU

FETÖ kumpasları nedeniyle emekli olmaya mecbur bırakılıp sivil hava yollarında uçmaya başlayan ancak 15 Temmuz sonrası ihraçlarla ortaya çıkan personel açığını kapatmak için “Geri dön” çağrısına uyan pilot kurmay albaylar Yaşar Kadıoğlu ile Fidan Yüksel ‘tuğ’luğa terfi etti.

İzmir’de FETÖ’nün askeri casusluk kumpasından 2 yıl tutuklu kalan pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu, havada birinci sıradan tuğgeneralliğe yükseldi. Aynı davanın mağduru Deniz Kurmay Albay Yalçın Özkütük de tuğamiral oldu. Balyoz kumpasında hapis alan denizci albaylar Ayhan Türker Koçpınar, Ayhan Gedik, Şafak Duruer ve Yavuz Kılıç da tuğamiralliğe terfi etti.

KIDEMLİLER DE EMEKLİ EDİLDİ

Savunma Bakanlığı internet sitesinde dün yayınlanan emeklilik listesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Koramiral Adnan Özbal’dan daha fazla kıdeme sahip koramiraller Hasan Uşaklıoğlu ile Serdar Dülger’in de emekliye sevk edildikleri görüldü.

DÜNDAR’IN UZATMASI DA YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de dün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na ‘kor’luktan ‘or’luğa terfi ettirildiği belirtilen İzmir-Güzelyalı’daki Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Atilla Gülan’ın atandığı, rütbe bekleme süresini tamamlayan Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar’ın hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle görev süresinin bir yıl daha uzatıldığı kararları da yayımlandı.