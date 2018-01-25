Denizde kaybolan polisin cenazesine ulaşıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği sivil araştırma ekibinin içinde bulunduğu aracın denize düşmesi sonucu arama çalışmalarını sürdüren deniz polisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, polis memuru İmdat'ın cenazesini olay yerinin yaklaşık 30 metre ilerisinde buldu.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan polisin cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arama çalışmalarını takip eden Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazenin sabah saatlerinde Samsun'dan gelen dalgıçlar tarafından bulunduğunu belirterek, "Cenaze kıyı kenarına yaklaşık 30-35 metre uzaklıkta bulundu." dedi.

Cenaze töreni ile ilgili kesinleşen bir şeyin olup olmadığı yönündeki bir soruya ise Öztürk, "Kesinleşen bir bilgi yok. Şu anda olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Şu anda adli bir süreç var. Adli sürecin bitmesinin ardından kesinleşecek." diye konuştu.

Öztürk, hayatını kaybeden polis memurunun Kayseri nüfusuna kayıtlı, evli ve 2 çocuk babası olduğunu söyledi.



