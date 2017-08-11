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    Denizde kaybolan gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı

    İHA
    11 Ağustos 2017 - 01:20Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 01:26

    Zonguldak'ta kuzeni ile girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedine aramaların üçüncü gününde ulaşıldı.

    Edinilen bilgiye göre, Kars'ta yaşayan 17 yaşındaki Şahin Ölmez, inşaatta çalışmak üzere geldiği Zonguldak'ta 3 gün önce yakınları ile birlikte sahile gitti. Kapuz Caddesi Uzunkum mevkisinde kendisi ile aynı yaşta olan kuzeni Fırat Altun ile birlikte dev dalgalara rağmen denize giren Ölmez, denizde çırpınmaya başladı.

    Yüzme bilmeyen genç, bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. AFAD ekipleri, Zonguldak Belediyesi dalgıç ekipleri ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik botuyla süren arama çalışmaları neticesinde Şahin Ölmez’in cansız bedenine akşam saatlerinde ulaşıldı.

    Denizde kaybolan gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı

    Sahil Güvenlik botu ile Zonguldak Limanı'na getirilen gencin cesedi, halat yardımıyla ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı.

    Bu sırada dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Güçlükle kıyıya çıkartılan gencin cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları fenalık geçirdi.

    Etiketler: zonguldak , Şahin Ölmez , ölüm , Ölüm
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