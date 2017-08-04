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    Denizde 'iç çamaşırı' kavgası: 3 yaralı, 10 gözaltı

    İHA
    04 Ağustos 2017 - 22:38Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 22:56

    Ordu'da iki grup arasında 'denize iç çamaşırıyla girme’ meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sahilde serinlemek için denize giren vatandaşlar sahile gelen başka bir gruptan bazılarının iç çamaşırıyla denize girdiğini gördü. Bunun üzerine vatandaşlar grubu iç çamaşırıyla denize girilmemesi konusunda uyardı.

    3 YARALI

    Uyarıları dikkate almayan kişilerle vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan 3 kişi darp sonucu yaralandı.

    10 GÖZALTI

    Yaralanan 3 kişi olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı iddia edilen 10 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Polis, olayın büyümemesi için sahilde bir süre önlem alırken, soruşturma sürüyor.

     

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    Etiketler: ordu , kavga , iç çamaşırı
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