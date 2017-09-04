Denizde devir törenine davet yok

Emekli Oramiral Nusret Güner, 22 Ağustos’ta Deniz Kuvvetleri karargâhında gerçekleştirilen, kuvvet komutanları devir teslim törenine davet edilmemesini Twitter hesabından şu sözlerle eleştirdi: “Hükümet KHK’larla bazı emekli askerlerin rütbesini geri alırken, Deniz Kuvvetleri, KHK’ya bile gerek görmeden bir oramiralin rütbesini geri aldı. 22 Ağustos 2017 Deniz Kuvvetleri Komutanları devir teslim törenine diğer emekli komutanların aksine, emekli Oramiral Nusret Güner çağrılmadı. Nusret Güner’in TSK/Deniz Kuvvetleri’nde adı yok! Bu durumu protesto etmeyen tüm emekli komutanları kınıyorum.”

KÖSELE İDDİASI

Güner, aynı törene Deniz Kuvvetleri Komutanı olması beklenirken bu göreve atanmayan ve bunun için sonrasında istifa eden emekli Oramiral Veysel Kösele’nin de çağrılmadığını da öğrendiğini sözlerine ekledi.

Güner, Balyoz yargılamaları sonunda meslektaşlarına verilen hapis cezalarını protesto etmek için istifa etmişti. Sonrasında TSK’ya yönelik eleştirilerde bulunan Nusret Güner’in orduevlerine girişi yasaklanmış, koruma düzeyi de en alt seviyeye düşürülmüş, dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel tarafından Twitter’da yaptığı eleştirilerden ötürü mahkemeye verilmiş ve beraat etmişti.