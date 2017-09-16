Denizde çok pazarda yok

DENİZDE av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Yasağın kaltığı tarih bayramın ilk gününe denk geldiği için balıkçılar 3-4 gün gecikmeyle denize açıldı. Balıkçılar ilk av gününün ardından karaya döndüklerinde ise umutlulardı. Balıkçılar denizde bu yıl balığın çok olduğunu, hatta 40 yıldır Marmara denizinde görülmeyen uskumrunun bile görüldüğünü söyledi. Balıkçılardan ve hallerden ilk gelen haberlerin ardından çarşı ve pazarlarda balığın uygun fiyatta satılacağı görüşü hakim oldu.

Ancak denizdeki bereket henüz balıkçı tezgahlarından fiyatlara yansımadı. Biz de balıkçı esnafının ve balık pazarlarında durumun nasıl olduğunu görmek için İstanbul Beşiktaş’taki balık pazarına gittik. İlk izlenimimiz pazarın boş olduğu yönündeydi. Pazarda balık satan bir esnafa satışların nasıl olduğunu sorduk. Verdiği cevap ise şöyle oldu: “Henüz balık sezonu bizim için başlamadı. Hallere yeteri kadar balık daha gelmedi. Çünkü esnaf satamadığı için çok fazla mal alamıyor. Bu yüzden de fiyatlar yüksek. Balık fiyatları yüksek olunca da vatandaş alışverişe gelmiyor. 10-15 gün daha sakinlik devam edecek gibi gözüküyor.”

10 LİRAYA İSTAVRİT

Balık pazarında satış yapan bir başka balıkçı ise fiyatların çok yüksek olmadığını ancak vatandaşın alım gücü olmadığını söyledi. Balıkçı, “Kilosu 10 liraya istavrit satıyoruz. 15-20 liraya hamsi var ancak alan yok. Bayram yeni bitti. Bayram döneminde vatandaş çok masraf yaptı. Kurban aldı. Tatile çıktı. Şimdi de okul masrafları başladı. Bu yüzden balığa daha sıra gelmedi. Sıra gelecek gibi de gözükmüyor. İnsanların masrafları her geçen gün artıyor. ‘Balık yemesem de olur’ diyorlar. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Balık fiyatları, balığın artmasıyla daha da düşecektir. Buna rağmen satışların daha fazla artacağını sanmıyoruz. Her geçen yıl bu işi yapmak daha da zorlaşıyor” diye konuştu.

SATIŞLAR ARTAR

BALIK pazarındaki bir diğer esnaf ise satışların düşük olmasını yüksek fiyata ve sıcaklara bağladı. Sıcakların düşmesi ve kışın gelmesiyle satışların artmasını beklediklerini söyleyen esnaf, “İnsanlar daha yeni kurban kesti. Ancak sıcak günlerde balık yapmak insanlara zor geliyor. Dışarıda yemeyi tercih ediyor. Hava soğudukça insanlar balık almaya başlayacak. 10-15 güne kadar daha fazla balık gelecek. Fiyatlar makul seviyelere inecek” dedi.

Beşiktaş balık pazarı fiyatları

1 kg istavrit 10 TL

1 kg çipura 25-35 TL

Deniz levrek tane 10 TL

Karadeniz levrek tane 15 TL

1 kg Karadeniz hamsi 15-20 TL

İri palamut tane 25 TL

Palamut Şile 15 TL

1 kg Karadeniz mezgit 20 TL

1 kg Karadeniz tekir 30 TL

1 kg uskumru 35 TL

TÜRKİYE AZ BALIK TÜKETİYOR

AVRUPA ülkelerinde yıllık 25 kilogramı bulan balık tüketiminin Uzakdoğu ülkelerinde arttığını ve Japonya’da 80 kilogramın üstüne çıktığını belirten Kılıç Deniz İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, Türkiye´de kişi başı yıllık ortalama tüketimin 8 kg olduğunu kaydetti. Kızıltan, “Norveç, İzlanda, Japonya gibi ülkeler ortalama kişi başı 80 kg balık tüketiyor. 1200 adadan oluşan Maldivler temel besin kaynakları balık ürünler ve yıllık ortalama 139 kg balık tüketiyorlar” dedi. -DHA